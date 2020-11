Noam Chomsky: “Trump es el peor criminal de la historia humana”

Por Michael Brooks *

Ningún intelectual ha tenido más influencia en el último medio siglo en los Estados Unidos que el Dr. Noam Chomsky, el legendario lingüista, analista político, activista y autor de docenas de libros. A los 91, todavía mantiene un horario incansable de redacción y entrevistas como la que acá le dejamos.

MB: ¿Qué piensa al mirar el movimiento que ha estallado después de la muerte de George Floyd y Breonna Taylor a manos de la policía?

NC: Lo primero que se me viene a la mente es el alcance y la escala de participación, compromiso y apoyo público sin precedentes. Si miras las encuestas, es sorprendente. El apoyo público tanto para Black Lives Matter como para las protestas va mucho más allá de lo que fue, por ejemplo, para Martin Luther King en la cima de su popularidad, en el momento del discurso “Tengo un sueño”. También está mucho más allá del nivel de reacción pública a los asesinatos policiales anteriores. Puede ser más similar a la reacción por la golpiza de Rodney King en Los Ángeles. Lo golpearon casi hasta matarlo. La mayoría de los atacantes fueron liberados en los tribunales, sin cargos. Hubo una semana de protesta; sesenta personas murieron y tuvieron que llamar a las tropas federales para sofocar el estallido. Pero eso fue en Los Ángeles. Ahora está en todas partes.

Y no se trata solo del asesinato policial, sino de los problemas de fondo. Está comenzando a moverse la esfera de las inquietudes, preguntas y protestas sobre los hechos que conducen a eventos como este. Este aumento de conciencia se ve favorecido por cuatrocientos años de represión despiadada.

MB: Hay mucha más reacción ahora y los paralelismos son bastante duros. Es muy difícil comprender. Como alguien que tiene arraigo en la tradición anarquista ¿Cuál es su opinión sobre esta “zona autónoma” de Seattle?

NC: Es uno de varios desarrollos muy interesantes, en parte reacciones a la pandemia y al asesinato de Floyd. Entonces se crean estructuras de apoyo y cooperación mutua que separan a las personas de las estructuras gubernamentales, las que han demostrado ser completamente inadecuadas para tratar problemas particulares, como llevar agua a las personas o problemas más fundamentales como por qué estábamos tan mal preparados para la crisis. La zona autónoma es un caso interesante de esto. También es sorprendente ver el apoyo del alcalde de Seattle y mucho apoyo popular, lo que está volviendo locos a Trump y a Fox News. Esa es una señal positiva. Creo que es una manifestación importante de la sensación de que tenemos que tomar nuestras vidas bajo control y de que no podemos dejarlas en manos de las autoridades que se declararon nuestros amos. Tenemos que hacernos cargo.

MB: Sobre la libertad de expresión. Me parece que la izquierda ha caído en desgracia ¿Cómo se relaciona usted con la libertad de expresión?

NC: En primer lugar, deberíamos pensar un poco en la historia. ¿Por qué surge este problema ahora? ¿Es nuevo? No. Ha sido la norma durante décadas, pero siempre se dirigió a la izquierda, por lo que nadie le prestó atención. Mucho más allá de lo que está sucediendo ahora: reuniones interrumpidas violentamente, conversaciones canceladas, libros destruidos. Entonces, por ejemplo, el primer libro que mencionaste, Manufacturing Consent, en el que Ed Herman y yo trabajamos juntos, fue a principios de los 70. El libro fue publicado por una editorial muy exitosa; se imprimieron veinte mil copias. La editorial era parte de una gran corporación, y uno de los ejecutivos vio el libro, se horrorizó y exigió que la editorial lo retirara de circulación. Cuando se negaron, destruyó toda la editorial. Todo su stock fue destruido, para evitar que se distribuyera. ¿A alguien le importó? Por curiosidad, le conté a los principales activistas por las libertades civiles, como Nat Hentoff y a la ACLU, pero no vieron ningún problema. No es censura estatal si una corporación decide destruir una editorial y destruir todas sus acciones para evitar que aparezca algún libro. De hecho, fue difícil encontrar una persona que encontrara algo malo en ello. No les importó. No era censura, estaba dirigida contra la Izquierda, mucho más allá de lo que está sucediendo hoy. Ahora bien, eso no justifica lo de ahora. En primer lugar, realmente no lo llamaría Izquierda: cuando el New York Times retira un artículo de opinión, lo que no debería haber hecho, es bastante difícil llamarlo de Izquierda.

MB: Una de las muchas muestras de su activismo fue defender al presidente Lula da Silva de Brasil cuando fue preso político. Lo visitó en la prisión de Curitiba. ¿Puede decirnos por qué Lula es un líder tan importante?

NC: El presidente Lula provenía de la clase trabajadora, era activista: en la dictadura, logró organizar una oposición significativa y se postuló para presidente. Su victoria fue robada un par de veces, pero finalmente ganó la presidencia e inició una nueva era en la historia de Brasil. Incluso el mismo Banco Mundial, en 2016, un par de años después del final de su mandato, publicó un largo estudio sobre la historia económica brasileña reciente. Llamaron al mandato de Lula en el cargo, la “década dorada” de la historia económica brasileña: enorme reducción de la pobreza, gran aumento de la inclusión con negros y personas totalmente marginadas y oprimidas, con políticas para dar a las personas un cierto control sobre sus vidas. Un enorme éxito. Brasil se convirtió en uno de los países más respetados del mundo, si no el más respetado. Echa un vistazo ahora. Es un paria absoluto, uno de los países más ridiculizados y condenados en todo el planeta.

Hubo muchos problemas con los gobiernos de Lula. Uno de ellos fue que toleró la corrupción, no le prestó atención. Había mucha en el Partido de los Trabajadores (PT): es endémico en Brasil, en toda la región. Lo que su administración realmente no pudo hacer fue lograr que la gente entendiera que eran parte del sistema que se estaba desarrollando. Así que ahora es bastante extraño que cuando se pregunta a la gente beneficiada por esto “¿Cómo sucedió?” dicen: “Vino de Dios”, como si fuera un accidente. No saben que era parte de los programas del PT. Ese fue un verdadero fracaso. Además, a los sistemas políticos no les gustan los “advenedizos”. No se supone que hagan eso. Las élites en Brasil son extremadamente racistas y con conciencia de clase. Aquí está este tipo que proviene de un entorno de clase trabajadora, que ni siquiera habla portugués “correcto”; que no fue a las escuelas “correctas”. Se supone que debe ser humilde, agradecido por lo que hacemos por él, no debería estar “ahí” estableciendo políticas. Hablas con la gente y puedes sentir la amargura y la ira, solo por estas razones, incluso más que las políticas. Un par de años después de que Lula dejara el cargo, se inició un golpe suave contra Dilma Rousseff que llevó a las elecciones de octubre de 2018. Lula era el candidato más popular y era muy probable que ganara. Fue encarcelado por cargos muy dudosos, pero también fue silenciado. A diferencia de un asesino en masa en el corredor de la muerte, no se le permitió hacer una declaración. Eso fue relevante. Se mantuvo en silencio durante la campaña electoral. Ahora está en libertad parcial mientras se llevaban a cabo las apelaciones y un fanático de la ultraderecha [Bolsonaro] está destruyendo el país. Brasil está al borde de un golpe militar. Hay videos de hace un par de días donde las pandillas de Bolsonaro estaban atacando los edificios parlamentarios, a la Corte Suprema diciendo: “Deshágase de ellos”. Bolsonaro despidió a los jefes de las divisiones que estaban investigando a su familia. Su declaración ejecutiva fue que “nadie va a joder con mi familia”, bastante similar a lo que pasa aquí. Bolsonaro se ve a sí mismo como una especie de clon de Trump. Tragedia y farsa. Trump es lo mismo. Acaba de despedir a todos los inspectores generales que quisieron controlar la corrupción y la malversación en las oficinas ejecutivas. Comenzaron a investigar sobre este pantano fétido que él había creado en Washington, así que los despidió a todos. Y como cualquier dictador de hojalata, hizo todo lo posible para humillar al senador republicano de alto rango, Charles Grassley, que había pasado su carrera desarrollando este sistema de contraloría interna. Ni un pío de los republicanos que han desaparecido como partido. Es peor que el viejo partido comunista. El líder da una orden y caen de rodillas.

MB: ¿Podría explicar por qué lo que Donald Trump está haciendo en este momento es único?

NC: Esto suena fuerte, pero es cierto: Trump es el peor criminal de la historia, sin lugar a dudas. Nunca ha habido una figura en la historia política que se haya dedicado tan apasionadamente a destruir los proyectos para la vida humana organizada en la tierra en el futuro cercano. Eso no es una exageración. La gente se centra ahora en las protestas. La pandemia es lo suficientemente grave como para que salgamos de ella a un costo terrible, enormemente amplificado por el gánster de la Casa Blanca, que ha matado a decenas de miles de estadounidenses, lo que convierte a este lugar en el peor del mundo [para el coronavirus]. Saldremos de esto, pero no vamos a salir de otro crimen que Trump ha cometido, el calentamiento del planeta. Lo peor está por venir: y no vamos a salir de eso. Las capas de hielo se están derritiendo; No se van a recuperar. Eso lleva a un aumento exponencial en el calentamiento global. Los glaciares árticos podrían inundar el mundo. Estudios recientes indican que al ritmo actual, dentro de unos 50 años, gran parte del mundo habitable no lo será. No se podrá vivir en partes del sur de Asia, del Medio Oriente, de los Estados Unidos. Nos estamos acercando al punto de hace 125 mil años, cuando los niveles del mar eran cerca de veinticinco pies más altos que ahora. Y es peor que eso. El Instituto Oceanográfico Scripps acaba de salir con un estudio que estima que estamos próximos a un punto similar de hace 3 millones de años, cuando el nivel del mar era de 50 a 80 pies más alto que hoy.

En todo el mundo están tratando de hacer algo al respecto. Pero hay un país liderado por un presidente que quiere escalar la crisis, correr hacia el abismo, maximizar el uso de combustibles fósiles y desmantelar el aparato regulador que limita su impacto. No hay crimen como este en la historia humana. Nada. Este es un individuo particular. Y no es como si no supiera lo que está haciendo. Por supuesto que lo sabe. Es como si no le importara. Si puede invertir más ganancias en sus bolsillos y en los bolsillos de su rico distrito electoral mañana, ¿a quién le importa si el mundo desaparece en un par de generaciones? En lo que respecta al Gobierno, la democracia parlamentaria ha existido durante 350 años, comenzando en Inglaterra en 1689 con la llamada “Revolución Gloriosa”, cuando la soberanía fue transferida de la realeza al parlamento. Los comienzos de la democracia parlamentaria en los Estados Unidos llegaron aproximadamente un siglo después. La democracia parlamentaria no se basa solo en leyes y constituciones. De hecho, la constitución británica es quizás una docena de palabras. Se basa en la confianza y la buena fe, la suposición de que las personas actuarán como seres humanos. Toma a Richard Nixon, un hombre bastante terrible, pero cuando llegó el momento en que tuvo que dejar el cargo, lo hizo en silencio. Nadie espera eso de Trump. No actúa como un ser humano. Se va a otro lado. Él ni siquiera hace nombramientos que puedan ser confirmados por el Senado. ¿Por qué molestarse? No me gusta alguien, lo echo. Una republicana, Lisa Murkowski, se atrevió a plantear una pequeña pregunta sobre su nobleza y él la atacó con un montón de ladrillos: te voy a destruir. No es fascismo. Es lo que dije antes: un dictador de hojalata de algún pequeño país donde tienen golpes de Estado cada dos años. Esa es la mentalidad. El Congreso, el Senado, está en manos de un alma gemela suya, Mitch McConnell, en muchos sentidos el verdadero genio malvado de esta administración, dedicada a destruir la democracia mucho antes que Trump. Cuando Barack Obama fue elegido, McConnell dijo al público: “Mi objetivo principal es asegurar que no pueda lograr nada”. Bueno. Es decir, “quiero destruir la democracia parlamentaria”, que se basa, como dije, en buena fe y confianza en el intercambio. El Senado, el llamado cuerpo deliberativo más grande del mundo, se reduce a aprobar leyes que enriquecerán a los más ricos, empoderarán al sector corporativo y harán nombramientos para fortalecer el poder judicial con jueces jóvenes, de ultraderecha, en su mayoría incompetentes, que puedan garantizar que sin importar lo que quiera el pueblo, podrán bloquear a una generación. Es un profundo odio y miedo a la democracia. Eso no es inusual entre las élites; no les gusta la democracia por razones obvias. Pero esto es algo especial. Eso se suma a la pandemia, a la crisis del calentamiento global, a la crisis de las armas nucleares, que es igualmente grave. Trump está desmantelando todo el régimen de control de armas, aumentando en gran medida el riesgo de destrucción, invitando a los enemigos a desarrollar armas para destruirnos que no podremos detener. Trump está tomando lo peor del capitalismo, particularmente la versión neoliberal y amplificándola. Tomemos la pandemia. ¿Por qué hay una pandemia? En 2003, después de la epidemia de SARS, que era un coronavirus, los científicos lo entendieron muy bien, decían: “Otro coronavirus mucho más grave es muy probable. Ahora, estos son los pasos que debemos seguir para prepararnos”. Alguien tiene que dar los pasos. Bueno, hay una industria farmacéutica, pero los extraordinariamente ricos, los grandes laboratorios no pueden hacerlo. No se gasta dinero en algo que podría ser importante dentro de diez años; detener una catástrofe futura no es rentable. Esa es una crisis capitalista.

El Gobierno tiene los recursos. Tienen excelentes laboratorios. Pero luego viene alguien llamado Ronald Reagan al comienzo del asalto neoliberal contra la población. El Gobierno es el problema, no la solución, lo que significa que tenemos que tomar decisiones lejos de él. Ahora tenemos que poner las decisiones en manos de instituciones privadas que no rinden cuentas y en los que el pueblo no puede incidir. En los Estados Unidos, eso a veces se llama libertarismo. Ese es el comienzo del asalto neoliberal. George H. W. Bush estableció una junta presidencial de asesoramiento científico. Obama lo llamó, correctamente, el primer día de su administración y les pidió que prepararan un sistema de reacción de advertencia de pandemia. Un par de semanas después, volvieron con un sistema que se implementó. Enero de 2017, el “destructor” llega a la oficina oval. Primeros días de su administración, [Trump] desmantela todo el sistema para responder a una pandemia; comenzó a quitarle fondos a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y todos los aspectos del Gobierno relacionados con la salud, año tras año. Se eliminaron los programas de científicos estadounidenses en China que trabajan con científicos chinos para identificar posibles amenazas de coronavirus. Entonces, cuando [el coronavirus] golpeó, Estados Unidos no estaba particularmente preparado de ninguna manera, gracias al “destructor”. Y luego se puso peor. Se negó a reaccionar. Otros países respondieron, algunos de ellos muy bien y muy rápidamente. Casi se ha ido el virus (en esos países), o está casi bajo control. No en los Estados Unidos. No le importaba. Durante meses, la inteligencia de los Estados Unidos no pudo hacer que la Casa Blanca dijera: “Hay una crisis grave”. Finalmente, según los informes, notó que el mercado bursátil estaba disminuyendo y luego dijo: “Tenemos que hacer algo”. Lo que ha hecho es solo caos.

Pero gran parte del problema es anterior a Trump. ¿Por qué no están listos los hospitales? Bueno, porque funcionan bajo un modelo de negocio. Eso es neoliberalismo. No quieren perder un centavo. Así que no tenemos una cama extra de hospital; tenemos que asegurarnos de que los CEO de los hospitales privados reciban millones de dólares al año en compensación. Entonces todo está cuesta arriba. Los hogares de ancianos, que son de propiedad privada, se reducen a un funcionamiento mínimo, porque de esa manera podemos ganar más dinero si somos una corporación de capital privado que los posee. Ahora podemos contribuir a la campaña de Trump para que pueda tener una sesión de fotos con nosotros, diciéndonos cuán maravillosos somos por destruir los hogares de ancianos y matar a todas las personas mayores.

Esto profundiza en problemas que vienen desde mucho antes de Trump, pero él es un fenómeno particular: nuevamente, el peor criminal de la historia humana, por lo que sus delitos menores son destruir la democracia estadounidense y amplificar una pandemia de asesinatos a más de cien mil personas. Pero esos son crímenes menores según sus estándares.

*En memoria al periodista Michael Brooks, muerto el 20 de julio de 2020 a los 36 años. La entrevista fue realizada a fines de junio y es una gentileza de The Jacobin para El Ciudadano.