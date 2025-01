Noruega y EE.UU.: riesgos y estrategias de la cooperación espacial

El reciente acuerdo entre Noruega y Estados Unidos para permitir el lanzamiento de cohetes desde la base noruega de Andoya plantea interrogantes que trascienden la mera cooperación espacial. Aunque la alianza entre ambos países, en el marco de la OTAN, ha sido un factor clave en la estabilidad de la región, este tipo de convenios también despierta inquietudes sobre los riesgos potenciales, tanto en términos de seguridad internacional como de autonomía noruega.

La base de Andoya, ubicada en una posición geoestratégica dentro del Ártico, es ahora un punto de lanzamiento de tecnología espacial estadounidense. Este acuerdo refuerza el valor que el espacio ha adquirido en la defensa contemporánea. Como subrayó el ministro de Defensa noruego, Bjorn Arild Gram, el espacio no es solo una frontera tecnológica, sino también una extensión de los intereses de defensa de los aliados.

El caso de Andoya no es nuevo en términos de incidentes delicados. En 1995, la base ya fue escenario de una peligrosa confusión que casi desencadenó una crisis nuclear. Un cohete de investigación fue malinterpretado por los operadores rusos como un misil balístico nuclear, lo que llevó a la activación del maletín nuclear ruso. Si bien el incidente se resolvió antes de que la situación escalara, la historia nos recuerda cuán frágil es el equilibrio en las relaciones internacionales cuando se introducen nuevas dinámicas de defensa en áreas sensibles.

Este acuerdo, en contexto, parece seguir una tendencia estratégica por parte de Estados Unidos, que ha establecido pactos similares con Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. No obstante, las diferencias geográficas y geopolíticas de Noruega, especialmente por su proximidad a Rusia y su ubicación en el Ártico (un escenario de creciente competencia), le otorgan una relevancia particular que no puede ser ignorada.

