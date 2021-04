Israel atacó al buque iraní Saviz en el Mar Rojo

Israel atacó a un buque iraní en el Mar Rojo, de acuerdo a una nota publicada por Sputnik Mundo. El incidente se produce en medio de una creciente lista de acusaciones mutuas entre Irán e Israel de ataques a los buques de los dos países en todo Oriente Medio.

La política de Israel no contempla la confirmación o rechazo de las acciones emprendidas contra Irán. Sin embargo, oficiales estadounidenses confirmaron bajo condición de anonimato que efectivamente fue un ataque emprendido por Israel, informa The New York Times.

Según los oficiales, Israel notificó a EE.UU. que sus fuerzas atacaron el buque iraní a las 7.30, hora local. Las fuentes estadounidenses que compartieron la información de inteligencia añadieron también que los israelíes lo calificaron como una respuesta por los demás enfrentamientos que tuvieron lugar con Irán. Asímismo, agregaron que Saviz fue dañado por debajo de la línea de flotación.

Antes de ello, fuentes del canal de noticias Al Arabiya, de propiedad saudí y con sede en Dubái, informaban de que el buque de carga iraní Saviz ha sido atacado con un misil en el Mar Rojo.

El portal Marine Traffic indica que el buque de carga general está «fuera de alcance» y que su posición a primera hora del día cuando fue atacado era el sur del Mar Rojo. Imagen: AP.

Al mismo tiempo, un corresponsal de defensa de la agencia de noticias iraní Tasnim informó, citando fuentes, que el casco del buque resultó dañado como resultado de la explosión de minas lapa, que utilizan imanes para adherirse a los objetivos.

El portal Marine Traffic indica que el buque de carga general está «fuera de alcance» y que su posición a primera hora del día cuando fue atacado era el sur del Mar Rojo.

Algunos medios árabes indican que el barco puede haber sufrido «grandes daños». Mientras tanto, informes dispersos procedentes de Israel afirman que puede haber sido alcanzado por un misil israelí.

Ni Irán ni Israel han comentado oficialmente el incidente. Funcionarios estadounidenses anónimos que hablaron con Reuters negaron cualquier relación al incidente.

Televisora iraní admite ataque

Un carguero iraní que se cree servía de base a la Guardia Revolucionaria y que llevaba años anclado en el Mar Rojo cerca de Yemen ha sido atacado, según admitió este miércoles la televisora estatal iraní.

Un carguero iraní que se cree servía de base a la Guardia Revolucionaria y que llevaba años anclado en el Mar Rojo cerca de Yemen ha sido atacado, según admitió este miércoles la televisora estatal iraní.

La cadena, que citaba a medios extranjeros, es el primer comentario iraní sobre el misterioso incidente en el MV Saviz, publicó la AP.

La presencia continuada del buque en la zona, criticada en varias ocasiones por Arabia Saudí, ha coincidido con las acusaciones de integrantes de las Naciones Unidas y Occidente de que Irán ha prestado armas y apoyo a los rebeldes hutíes en la guerra en Yemen, de acuerdo a la nota de la agencia estadounidense.

Irán había dicho antes que el barco asistía a los esfuerzos “contra la piratería” en el Mar Rojo y el Estrecho de Bab el-Mandeb, un paso crucial para el tráfico marítimo internacional.

Otras noticias de interés: