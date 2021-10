Ordenan arrestar a exministro libanés por caso de explosión en el puerto de Beirut

Una orden de arresto contra el exministro de Energía libanés Alí Hassan Khalil, emitió el juez instructor libanés Tarek Bitar, investigador principal de la explosión en el puerto de Beirut ocurrida en agosto de 2020, comunicó este martes el canal de televisión francés LBC.

La investigación de la explosión en el puerto de Beirut, capital del Líbano, fue suspendida el 27 de septiembre tras presentarse una demanda contra el juez Bitar, y se reanudó el 4 de octubre después de que el Tribunal de Apelaciones del Líbano rechazara la manda sobre la declinación del investigador principal, informó Sputnik.

Al menos 280 personas murieron y más de 6.000 resultaron heridas después de que 2.750 toneladas de nitrato de amonio, almacenadas de forma inadecuada desde 2014 en el puerto de Beirut, detonaran el 4 de agosto de 2020.

«El exministro Alí Hassan Khalil no intervino ante el juez Tarek Bitar sobre el caso de la explosión y tampoco compareció su representante oficial, razón por la cual Bitar emitió una orden de arresto (contra Hassan Khalil)», dijo la fuente.

Hasta la fecha no se ha podido esclarecer las circunstancias de lo sucedido ni identificar a los responsables. Órganos competentes no descartan que la explosión podría haber sido premeditada y no se trata de negligencia, según la hipótesis preliminar de las autoridades.

