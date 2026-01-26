Portaaviones estadounidense entra en Oriente Medio e Irán confirma que está preparado para cualquier escenario belicista

«Nuestra capacidad defensiva es tal que, en caso de cualquier agresión contra el país por Estados Unidos o el régimen sionista, la respuesta será más contundente y dolorosa que en el pasado», advirtió el portavoz del ministerio de Defensa de Irán, el general Reza Talaei-Nik.

El portaviones Abraham Lincoln y su escolta llegaron a Medio Oriente, según anunció el ejército estadounidense, reforzando la presencia en esta región en medio de la tensión con Irán.

«El Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales», indicó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), responsable de las operaciones en Medio Oriente y partes de Asia Central en un mensaje publicado en la red social X.

El arribo del portaviones se produce luego de que el presidente de Estados Unidos (EE:UU.) Donald Trump señalara que los barcos se movían a la zona «por si acaso» decide tomar medidas contra la nación persa.

A la par, durante el fin de semana, el ejército de la nación norteamericana adelantó que llevaría a cabo un ejercicio en la región «para demostrar la capacidad de desplegar, dispersar y mantener potencia aérea de combate».

«La respuesta será más contundente y dolorosa que en el pasado”

Horas antes de la llegada del Abraham Lincoln y los buques que lo acompañan, el portavoz del ministerio de Defensa de Irán, el general Reza Talaei-Nik, volvió a advertir tanto a Israel como a Estados Unidos sobre cualquier posible ataque, señalando que este «sería respondido con un respuesta más dolorosa y más decisiva que en el pasado».

“El nivel de preparación militar de Irán ha aumentado en comparación con el periodo de la Defensa Sagrada de los 12 días [junio], y hoy, nuestra capacidad defensiva es tal que, en caso de cualquier agresión contra el país por Estados Unidos o el régimen sionista, la respuesta será más contundente y dolorosa que en el pasado”, dijo en una entrevista con la agencia de noticias Defapress.

“Si el enemigo ejecuta cualquier acción malintencionada, se enfrentará a una derrota mucho más severa”, señaló, al tiempo que aseguró que tanto Trump como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “están profundamente enfurecidos y atemorizados por la estabilidad, la autoridad y los avances de Irán”.

Teherán acusa al inquilino de la Casa Blanca de acusó ade haber incitado a la «violencia y el caos» durante las protestas económicas que comenzaron en Irán el 28 de diciembre,

Al respecto, el portavoz planteó que “dañar el proceso de desarrollo y el poder nacional, así como debilitar la moral colectiva” fue uno de los objetivos de Washington y el régimen de Tel Aviv.

A juicio, del alto funcionario la guerra psicológica y mediática, así como el intento de trasladar el ámbito de la guerra cognitiva al enfrentamiento callejero” formaban parte de un diseño complejo de Trump, Netanyahu y sus “agentes internos y externos”, consignó HispanTV,

Talai Nik argumentó que “las amenazas de Donald Trump y el belicismo de Benjamín Netanyahu en la región son factores que debemos tener en cuenta y mantenernos preparados de manera integral”.

“Las Fuerzas Armadas y el pueblo de Irán han demostrado en repetidas ocasiones que siempre actúan con total determinación para neutralizar las agresiones externas y las conspiraciones internas”, ha subrayó.

Irán está listo ante cualquier escenario belicista de EE.UU.

En la misma línea, el embajador y representante permanente de Irán ante la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), Ali Bahreini, declaró este lunes a los medios de comunicación que las autoridades iraníes consideran un amplio abanico de posibilidades ante la creciente especulación sobre el aumento de los despliegues militares de EE.UU. en Asia Occidental y el endurecimiento del discurso de los funcionarios norteamericanos hacia la nación islámica.

“Sin dudas, Estados Unidos es impredecible. Por eso, estamos preparados para cualquier escenario, incluyendo cualquier posible acto de agresión”, afirmó el diplomático persa.

En medio de la tensión con Washington, Irán desveló un nuevo cartel en la plaza Enghelab donde responde a las amenazas de Trump en el cual se muestra a un portaviones cubierto de cuerpos y manchado de sangre con la advertencia: «Si siembras vientos, cosecharás tempestades».}