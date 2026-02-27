Pakistán declara “guerra abierta” con Afganistán y bombardea Kabul tras ataques transfronterizos

Pakistán declaró una «guerra abierta» y lanzó este viernes una ofensiva contra las principales ciudades de Afganistán en una escalada de su conflicto fronterizo.

Las operaciones aéreos y terrestres, se han centrado contra puestos militares, cuarteles generales y depósitos de municiones talibanes y se produjeron después de que ambos países intercambiaran ataques transfronterizos y lanzaran acusaciones mutuas sobre la responsabilidad del inicio de las hostilidades.

Según el gobierno de Islamabad la operación que se registró este viernes se produjo luego de que Afganistán arremetiera contra las fuerzas fronterizas paquistaníes.

Sin embargo, la tensión se ha intensificado desde que Pakistán, una potencia nuclear, lanzó ataques aéreos contra objetivos militantes en Afganistán el fin de semana pasado.

Estoo ocurrió, a su vez, en respuesta a los recientes atentados suicidas y otras acciones ocurridas en territorio pakistaní, cuya responsabilidad fue reivindicada por el movimiento Talibán pakistaní y el Estado Islámico de la Provincia de Jorasán.

Anteriormente, los enfrentamientos fronterizos entre ambas naciones causaron la muerte de decenas de soldados en octubre. En aquella ocasión, Islamabad apuntó a la parte afgana por ataques en la frontera, mientras que los talibanes responsabilizaron a Pakistán por las explosiones registradas en Kabul.

Sin embargo, ambas partes acordaron el establecimiento de un frágil alto el fuego tras las negociaciones impulsadas por Turquía, Catar y Arabia Saudí.

Bombardeos en el corazón de Afganistán

Este viernes la tensión latente entre los dos vecinos nucleares estalló con una virulencia que ha sacudido la región. Según los reportes oficiales, la aviación paquistaní atacó durante la madrugada múltiples puntos en territorio afgano, incluyendo la capital, Kabul, así como Kandahar y la provincia de Paktia.

Los objetivos no fueron aleatorios: fuentes de defensa indican que los proyectiles impactaron directamente contra puestos militares, cuarteles generales de cuerpo y brigada, y depósitos de municiones pertenecientes a las fuerzas talibanas.

🇵🇰 Pakistan has released footage of airstrikes on Kabul, claiming they hit Taliban facilities in retaliation for “unprovoked aggression.”



🇦🇫 The Taliban have warned they will strike back by targeting Pakistani cities in response. pic.twitter.com/aDmbHQHgsF — WAR (@warsurv) February 26, 2026

Estos bombardeos representan una respuesta a una operación transfronteriza lanzada por las fuerzas afganas el jueves a lo largo de la controvertida Línea Durand. Según el Ministerio de Defensa de Afganistán, aquella acción militar se ejecutó «en respuesta a crímenes que cometieron círculos militares pakistaníes».

Visuals from Kabul, Afghanistan.



Reports of multiple explosions. pic.twitter.com/Tt6qx3g4j9 — Mohsin Ali (@Mohsin_o2) February 26, 2026

Pakistán en “guerra abierta” contra Afganistán

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, declaró que las fuerzas militares están dando una respuesta decisiva a la agresión de Afganistán y acusó al país vecino de «exportar el terrorismo».

«Nuestra paciencia se ha agotado. Ahora es una guerra abierta entre nosotros», advirtió.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Asif aseguró que Pakistán hizo “todo lo posible” para mantener la normalidad, tanto mediante canales directos como a través de países amigos, y subrayó que se desplegaron intensos esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada.

"افواجِ پاکستان پیشہ ورانہ صلاحیتوں، اعلیٰ تربیت اور مؤثر دفاعی حکمتِ عملی سے لیس ہیں اور کسی بھی اندرونی یا بیرونی چیلنج سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔"

~وزیراعظم محمد شہباز شریف pic.twitter.com/5sHZ8teQIU — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) February 27, 2026

El ministro pakistaní acusó al movimiento talibán de actuar como “agentes de la India” y sostuvo que, tras la retirada de la OTAN, debían centrarse en estabilizar el país, pero en cambio convirtieron Afganistán en una “colonia de la India”.

«Se esperaba que hubiera paz en Afganistán y que los talibanes se centraran en los intereses del pueblo afgano y en la paz regional, pero los talibanes han convertido Afganistán en una colonia india. Reunieron a terroristas de todo el mundo en Afganistán y comenzaron a exportar el terrorismo. Privaron a su propio pueblo de los derechos humanos básicos y despojaron a las mujeres de los derechos que les otorga el islam», afirmó, según consignó RT.

Asimismo, señaló que Pakistán ha sido «objeto de agresiones» por parte de Afganistán, por lo que las fuerzas de su país «están dando una respuesta decisiva».

Según el titular de defensa, «Pakistán hizo todo lo posible, tanto directamente como a través de naciones amigas, para mantener la situación normal», e incluso «llevó a cabo una amplia labor diplomática».

Por su parte, el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, afirmó que los ataques contra Afganistán constituyen una “respuesta adecuada” luego de explosiones y tiroteos registrados en Kabul y Kandahar.

Señaló que las fuerzas paquistaníes reaccionaron tras lo que calificó como una “agresión flagrante” por parte de los talibanes afganos contra tropas fronterizas paquistaníes.

Respuesta de Afganistán

Durante la jornadas, las fuerzas afganas lanzaron una serie de bombardeos a lo largo de la Línea Durand en respuesta a los ataques pakistaníes.

El Ministerio de Defensa de Afganistán acusó a Pakistán de violar su soberanía nacional y anunció en un comunicado que la operación había finalizado. «Los objetivos asignados se alcanzaron según lo previsto».

Según Kabul, las fuerzas castrenses afganas arremetieron contra puestos militares paquistaníes a lo largo de la Línea Durand, frontera que separa a Afganistán con Pakistán, cerca de las provincias de Paktika, Paktia, Khost, Nangarhar, Kunar y Nuristán.

Los bombardeos habrían alcanzado dos bases militares y 19 puestos de avanzada de Pakistán en zonas de las frontera común.

De acuerdo con el comunicado, 55 soldados pakistaníes murieron en las operaciones. Las fuerzas afganas retuvieron algunos cadáveres y capturaron con vida a varios soldados.

El Ministerio de Defensa afgano añadió que durante la operación se incautaron decenas de armas ligeras y pesadas, junto con municiones y otro equipo militar, un tanque resultó destruido y un vehículo de gran tamaño utilizado para transportar tropas fue capturado.

También afirmó que ocho combatientes afganos murieron y otros 11 resultaron heridos durante los enfrentamientos.

Una fuente del área de seguridad consultada por la cadena Al Mayadeen aseguró que las fuerzas afganas tomaron el control de 10 posiciones militares pakistaníes y que además, destruyeron otras cinco posiciones.

No hay cifras exactas sobre las víctimas de los ataques

La agencia EFE reportó que aunque ambos países han informado sobre múltiples ataques «exitosos», hasta el momento hay una gran disparidad en el balance de víctimas causadas por el fuego cruzado.,

El Gobierno de los talibanes indicó que al menos 75 soldados paquistaníes han muerto y otros 84 han resultado herido, «una cifra no contrastada por fuentes independientes ni reconocida por el mando militar de Islamabad».

Por su parte, Pakistán aseguró que ha neutralizado más de 130 insurgentes, mientras el mando talibán solo reconoce haber sufrido ocho bajas en sus filas y sitúa el total de víctimas civiles en tres fallecidos y 20 heridos, consignó EFE.