Parolin, el favorito que no convenció: las razones detrás de su derrota en el cónclave

Aunque las casas de apuestas y varios analistas lo señalaban como el candidato más fuerte, el cardenal Pietro Parolin no logró imponerse en el reciente cónclave. En cambio, el cardenal Robert Francis Prevost emergió como el nuevo líder de la Iglesia católica bajo el nombre de León XIV. La elección no fue un giro inesperado para quienes entendían que el perfil de Parolin no respondía a las prioridades actuales del Vaticano.

La principal debilidad de Parolin fue su falta de experiencia pastoral. Aunque su carrera diplomática ha sido extensa y reconocida —incluso como Secretario de Estado—, nunca ocupó una diócesis, lo que generó dudas sobre su capacidad para representar el rostro pastoral que muchos cardenales buscan en un papa. En un momento en que se quiere continuar con el legado de cercanía y servicio de Francisco, la desconexión de Parolin con el trabajo directo en comunidades religiosas fue un punto en su contra.

Además, su papel en algunos eventos recientes fue percibido como poco inspirador. Durante una misa multitudinaria tras el funeral de Francisco, su intervención fue vista como rígida y excesivamente formal, lo que reforzó la idea de que no lograba conectar emocionalmente con los fieles.

Otro aspecto que pesó en su contra fue su ambición percibida por el cargo. Algunos miembros del Vaticano comentaron que su deseo por convertirse en papa fue demasiado evidente, lo cual, en el contexto de una elección espiritual, generó incomodidad. El exceso de estrategia política puede ser leído como una falta de humildad, algo mal visto entre los electores.

En contraposición, Prevost fue visto como una figura más equilibrada, con una combinación valiosa de experiencia pastoral y capacidad administrativa. Aunque no tuvo intervenciones públicas brillantes durante las congregaciones generales, su participación en conversaciones privadas fue influyente. Su historia como obispo en Perú, su entrega como misionero y su nacionalidad peruana reforzaron su imagen de líder pastoral y multicultural.

Finalmente, el contexto financiero del Vaticano también jugó un rol determinante. Con un déficit en el fondo de pensiones y una caída en las donaciones, la Iglesia necesitaba un perfil gestor. Parolin, pese a su cercanía al poder, no tenía una reputación clara en gestión económica, mientras que Prevost, gracias a su labor en la Curia y en su orden religiosa, fue visto como un administrador eficaz.

En resumen, Parolin no fue elegido no por falta de méritos, sino porque su perfil —más político que pastoral— no se ajustaba al momento que vive la Iglesia. El cónclave optó por alguien que encarna la continuidad con Francisco: un pastor antes que un burócrata, un hombre de terreno antes que de despacho.

