Por salir de la oficina dos minutos antes: Sancionan a trabajadores en Japón

La Junta de Educación de la ciudad de Funabashi (Chiba, Japón) ha sancionado a siete de sus trabajadores por salir de la oficina dos minutos antes de forma reiterada entre mayo de 2019 y enero de este año, informaron medios locales.

Concretamente, la institución detectó que, durante esos veinte meses, los funcionarios abandonaron antes de tiempo su puesto de trabajo, acumulando 316 infracciones entre todos, publicó RT.

La persona que promovió esta práctica fue la consejera del Departamento de Aprendizaje Permanente, que está a cargo de la gestión de asistencia.

La mujer, de 59 años, registraba las 17:15 como hora de salida en sus tarjetas para fichar, aunque ella y los otros seis empleados se iban a las 17:13. Por esa razón, ha sido castigada con una reducción salarial del 10 % durante los próximos tres meses, lo que equivale a unos 1.260 dólares.

En Japón es habitual que los trabajadores lleguen a su puesto de trabajo diez minutos antes de comenzar su turno, eso no significa que puedan irse antes. Foto: RT.

Dos trabajadores que cometieron la misma infracción recibieron una amonestación por escrito, mientras que otros cuatro fueron castigados con una “advertencia estricta”.

Según la Junta de Educación de Funabashi, cuando se les preguntó por qué habían salido antes de que acabara su jornada laboral, el personal respondió que “querían irse a casa temprano” porque si perdían el autobús de las 17:17 tenían que esperar media hora para poder tomar el siguiente.

Algunos internautas se solidarizan con los funcionarios. “¿Cuántas empresas pagan adecuadamente minuto a minuto? Si ese fuera el caso, entonces el personal que trabaja un minuto extra debería recibir su pago”, expresó uno de ellos.

No obstante, si bien en Japón es habitual que los trabajadores lleguen a su puesto de trabajo diez minutos antes de comenzar su turno, eso no significa que puedan irse antes. De hecho, en el país asiático es normal hacer horas extraordinarias no remuneradas.

