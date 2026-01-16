Portazo a María Corina Machado en la Casa Blanca: Donald Trump insiste en que «no tiene apoyo ni respeto»

La portavoz del Gobierno de EE.UU, dejó en claro Trump «no ha cambiado» su rechazo a Machado como potencial líder del país caribeño, mientras que la opositora venezolana de extrema derecha le entregó al magnate republicano la medalla del Premio Nobel de la Paz, que recibió en Oslo en diciembre pasado en medio de una fuerte polémica.

El Gobierno de Estados Unidos reiteró este jueves que María Corina Machado «no tiene apoyo ni respeto» en Venezuela, mientras la opositora de extrema derecha se encontraba reunida con el presidente de la nación norteamericana Donald Trump en la Casa Blanca.

La portavoz de la administración, Karoline Leavitt, informó que el mandatario mantiene su evaluación

previa sobre Machado, luego de ser cuestionada en rueda de prensa sobre un posible cambio de

opinión.

Según Leavitt, la postura de Trump responde a una “evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional”.



“En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado”, puntualizó la vocera.

Machado llegó sola y vestida de blanco en horas del mediodía a la Casa Blanca para un almuerzo con el mandatario estadounidense, y accedió por una puerta lateral, en lugar de por la entrada principal, reservada a jefes de Estado y altos dignatarios,

La reunión se produjo a puerta cerrada en el comedor adyacente al Despacho Oval y sin la presencia de cámaras ni reporteros, algo inusual en el magnate republicano.

Además, se programó para coincidir parcialmente con la conferencia de prensa de la portavoz Leavitt.

El encuentro, el primero entre ambos, se llevó a cabo casi dos semanas después del ataque militar perpetrado por las fuerzas estadounidenses contra Venezuela, el cual dejó más de un centenar de muertos entre civiles y militares, además de decenas de heridos.

Los bombardeos ordenados por Trump se registraron durante la madrugada del pasado 3 de enero la ciudad de Caracas y algunas zonas de los estados La Guaira, Aragua y Miranda, y culminaron con el secuestro del presidente constitucional de la nación caribeña; Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores.

Tras el traslado de Maduro mandatario y la primera dama a territorio estadounidense, y ante la ausencia forzada del mandatario, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada de Venezuela.

Un día antes del almuerzo con Machado, el inquilino de la Casa Blanca se refirió a Rodríguez como una “persona estupenda”, con la que Estados Unidos “trabaja muy bien” desde que asumió la presidencia interina.

Una postura que contrasta con su opinión sobre la opositora de extrema derecha, a quien Trump ha descartado, dejando en claro que carece de liderazgo en Venezuela.

«Creo que sería muy difícil para ella (Machado) ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario», dijo el mandatario durante una rueda de prensa el pasado 3 de enero, horas después de los ataques contra la nación caribeña.

Machado le entregó una ‘medalla del Premio Nobel de la Paz’ a Trump

La reunión duró algo más de dos horas y en medio del encuentro Machado le entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, el cual recibió en Oslo en diciembre pasado en medio de una fuerte polémica, justamente por promover un ataque e intervención militar contra su propio país.

«Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz», declaró frente al Capitolio estadounidense tras el encuentro.

El gesto fue percibido como un intento de la representante de la extrema derecha venezolana por congraciarse con el presidente estadounidense debido a su conocido interés por ganar ese galardón y la decepción que experimentó al no haberlo obtenido.

“TERMINÉ 8 GUERRAS sin ayuda de nadie y Noruega, miembro de la OTAN, decidió tontamente no concederme el Premio Noble de la Paz”, escribió el presidente ultraderechista en sus redes sociales la semana pasada.

Además de escribir mal el nombre del premio, también atribuyó la decisión a toda Noruega, en lugar de al comité de cinco miembros que elige con autonomía del gobierno de Oslo.

Tras culminar el encuentro, el republican tardó unas cinco horas, otra rareza, en publicar un mensaje en su red social, Truth, para definir la cita como “un gran honor”.

“Es una mujer maravillosa, que ha pasado por muchas penurias. María me ha ofrecido el Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho”, escribió Trump. “Es un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”.

Sin embargo, no entró en detalles sobre la conversación que mantuvieron, ni compartió de inmediato una foto del galardón, la cual salió a la luz en la forma de una exclusiva de The New York Post y luego por una publicación de la Casa Blanca.

En la imagen se ve a ambos en el Despacho Oval, y al magnate, con una amplia sonrisa, sostener la medalla enmarcada, con un mensaje de agradecimiento supuestamente “de parte del pueblo venezolano”.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Al conocer las intenciones de Machado dde compartir el premio con Trump, el instituto Nobel recordó lo que permiten las normas que rigen el galardón, y afirmó que los hechos estaban “claros y bien establecidos”.

“Una vez anunciado el Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y permanece para siempre”, enfatizaron.



