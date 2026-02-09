Portugal le dijo no a la ultraderecha: Seguro aplasta a Ventura con 66,8% en la segunda vuelta

Portugal frenó a la ultraderecha en una jornada decisiva. El exministro socialista António José Seguro ganó este domingo la segunda vuelta presidencial en Portugal frente a André Ventura, líder ultraderechista. Con el 99,20% de los votos revisados, el escrutinio le otorgaba a Seguro 66,82% de las papeletas, versus 33,18% para Ventura.

La derrota fue reconocida por el propio Ventura ante la prensa: “Parece que no he conseguido hacer lo que me proponía, que era vencer en estas elecciones”, dijo. Del otro lado, Seguro abrió su mensaje a la ciudadanía con una frase de tono celebratorio: “Mi primera palabra es simple: el pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo, excelente, con una responsabilidad cívica enorme y con apego a los valores democráticos”, declaró a periodistas en Caldas da Rainha, ciudad donde reside.

Segunda vuelta presidencial en Portugal: “los vencedores son los portugueses y la democracia”

En un discurso en el auditorio de Caldas da Rainha, Seguro insistió en que “los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia”. Y, en un gesto dirigido a bajar la tensión política, envió un mensaje a Ventura proponiendo que desde ahora dejen de ser adversarios y trabajen “por un Portugal más desarrollado y más justo”.

António José Seguro (en la foto) ganó la segunda vuelta presidencial en Portugal con 66,82% frente a André Ventura (33,18%).

El triunfo de Seguro se sostuvo en su propio espectro político y también en el voto de centroderecha. La victoria marca el regreso de una figura de izquierda al Palácio de Belém, sede de la Presidencia, 20 años después de la salida de Jorge Sampaio en 2006, tras lo cual asumieron los conservadores Aníbal Cavaco Silva y Marcelo Rebelo de Sousa.

Los sondeos a pie de urna habían proyectado para Seguro un rango de entre 67% y 71%. En ese marco se comentaba que, si se confirmaba el tramo superior, podría superar el récord de Mário Soares en 1991 (70,35%). Finalmente, el escrutinio informado lo ubicó en 66,82%.

Segunda vuelta presidencial en Portugal: participación, temporales y mesas reubicadas

Más de 11 millones de personas estaban llamadas a votar. Hasta las 16:00 (hora local), la participación era 45,50%, casi idéntica a la de la primera ronda a la misma hora (45,51%). La jornada transcurrió “con normalidad y sin apenas incidentes”, aunque se reubicaron algunas mesas por temporales, según el portavoz de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), André Wemans.

Además, por el mal tiempo, en algunas zonas afectadas por inundaciones se informó que las elecciones se retrasaron una semana, hasta el 15 de febrero, lo que involucra a 36.852 electores de tres localidades.

En el plano internacional, llegaron felicitaciones tempranas. Emmanuel Macron señaló que trabajará con Seguro “para fortalecer los lazos entre Portugal y Francia” y por “una Europa que decide por sí misma, más competitiva, más soberana, más fuerte”. En redes sociales, Lula da Silva felicitó al mandatario electo por su victoria “contundente” y destacó que las elecciones “representan una victoria para la democracia” en un momento clave para Europa y el mundo.