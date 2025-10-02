Protestas en varias ciudades de Europa en rechazo a la captura de la Flotilla Global Sumud por parte de Israel

Tras la captura en aguas internacionales de la Flotilla Global Sumud y la detención de sus tripulantes por parte de Israel, en distintos países de Europa se registraron protestas y manifestaciones espontáneas en rechazo a la acción.

En Italia, los dos principales sindicatos del país, CGIL y USB, anunciaron una huelga general para el viernes 3 de octubre, mientras manifestantes ocuparon estaciones de trenes en ciudades como Milán y Nápoles.

En tanto, en Barcelona (España), cientos de personas se juntaron frente al consulado de Israel en la ciudad para protestar por la interceptación de la Global Sumud Flotilla. Al mismo tiempo, en Berlín (Alemania), una masiva manifestación en la estación de trenes fue reprimida por la policía.

También hubo reportes de marchas espontáneas en Bruselas (Bélgica), Atenas (Grecia), Estambul y Ankara (Turquía), París (Francia) además de Madrid (España) y otras ciudades de Italia como Florencia, Pisa, Turín, Siena, Genova y Roma. Revisa a continuación algunas imágenes de las protestas compartidas en la red social X:

Breaking | Demonstrators in Milan block train stations in solidarity with the Global Sumud Flotilla pic.twitter.com/KXOXzC9vBk — Quds News Network (@QudsNen) October 1, 2025

#Barcelona ✊| Movilización en el consulado de Israel en Barcelona tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales.



Crédito: Izquierda Diario pic.twitter.com/OuYeyPhsfK — Desinformémonos (@Desinformemonos) October 1, 2025

Ahora mismo protestas en Barcelona frente al consulado de Israel por interceptar a la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria para Gaza. ¡Qué se multipliquen en todo el mundo!pic.twitter.com/u74431HwOj — Aníbal Garzón 🌎 (@AnibalGarzon) October 1, 2025

El pueblo de Nápoles en Italia se acaba de echar a la calle ahora mismo en defensa de la Flotilla en solidaridad con el pueblo de Palestina. pic.twitter.com/rdNjG1Yoxf — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 1, 2025

🌎 #MundoTuit #2Oct 🇮🇹 #Italia 🇵🇸 #Palestina Manifestantes ocupan la Estación de tren Cadorna de Milán, Italia. Los dos principales sindicatos de Italia CGIL y USB anuncian Huelga General para el viernes 3 de octubre. pic.twitter.com/VWFatc9lee — Yoselina Guevara L. (@lopez_yoselina) October 1, 2025

URGENTE: Manifestantes cierran la estación central de trenes en la capital alemana, Berlín, en protesta contra el secuestro de los barcos de la Global Sumud Flotilla. pic.twitter.com/VnqPOhYpCD — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) October 1, 2025

Madrid, esta noche



Gente en la calle protestando contra la interceptación por Israel de la flotilla que pretende romper el bloqueo de Gaza para acabar con el hambre provocada y las matanzas diarias pic.twitter.com/lO9Fn6S4U9 — Olga Rodríguez Francisco ✍️ (@olgarodriguezfr) October 1, 2025

Protestas en Bruselas contra el secuestro de los miembros de La Flotilla pic.twitter.com/jeUYLkQV1Q — Lucio Martínez Pereda (@anluma99) October 1, 2025

🪧 Estallan protestas a nivel mundial para condenar el ataque a la Flotilla Global Sumud



Las manifestaciones se llevan a cabo en diferentes ciudades del mundo, mostrando la reacción internacional al ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra los navíos que pretendían… pic.twitter.com/67bVuzP03F — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 1, 2025

