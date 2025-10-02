Protestas en varias ciudades de Europa en rechazo a la captura de la Flotilla Global Sumud por parte de Israel

Tras la captura en aguas internacionales de la Flotilla Global Sumud y la detención de sus tripulantes por parte de Israel, en distintos países de Europa se registraron protestas y manifestaciones espontáneas en rechazo a la acción.
En Italia, los dos principales sindicatos del país, CGIL y USB, anunciaron una huelga general para el viernes 3 de octubre, mientras manifestantes ocuparon estaciones de trenes en ciudades como Milán y Nápoles.
En tanto, en Barcelona (España), cientos de personas se juntaron frente al consulado de Israel en la ciudad para protestar por la interceptación de la Global Sumud Flotilla. Al mismo tiempo, en Berlín (Alemania), una masiva manifestación en la estación de trenes fue reprimida por la policía.
También hubo reportes de marchas espontáneas en Bruselas (Bélgica), Atenas (Grecia), Estambul y Ankara (Turquía), París (Francia) además de Madrid (España) y otras ciudades de Italia como Florencia, Pisa, Turín, Siena, Genova y Roma. Revisa a continuación algunas imágenes de las protestas compartidas en la red social X:
Noticia en Desarrollo. Continúa leyendo:
