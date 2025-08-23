Putin está dispuesto a reunirse con Zelenski, aseguró canciller ruso Serguéi Lavrov

El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró que el Presidente Vladimir Putin está dispuesto a reunirse con Vladímir Zelenski, «siempre y cuando todas las cuestiones que requieren ser examinadas al más alto nivel se trabajen a fondo».

En primer término, el secretario de Estado mencionó «la cuestión de la legitimidad del signatario por parte de Ucrania, que deberá resolverse en caso de que se llegue a un acuerdo con Kiev».

Seguidamente, reiteró que la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio ucraniano «es inaceptable» para Moscú. En ese sentido, Lavrov opinó que Kiev «muestra que no está interesado en un arreglo justo y duradero del conflicto».

«La parte rusa rechaza completamente las garantías de seguridad a Ucrania si se basan en la lógica del aislamiento y la confrontación con Moscú», enfatizó el canciller, quien también tuvo críticas para las acciones de la ‘coalición de los dispuestos’: «Buscan socavar el progreso incipiente en el arreglo del conflicto en Ucrania tras los contactos entre Rusia y EE.UU».

«Moscú cree que la idea de unas garantías de seguridad colectivas para Ucrania es importante», puntualizó Lavrov.

Reunión con Canciller de India

Las declaraciones del canciller Serguéi Lavrov fueron realizadas tras una reunión son su homólogo de la India, Subrahmanyam Jaishankar, en Moscú. En la cita, la parte rusa informó a Nueva Delhi sobre la cumbre ruso-estadounidense en Alaska, además de abordar otros temas de interés mutuo.

Sobre la agenda bilateral entre los dos países -ambos integrantes del bloque BRICS-, el ministro ruso aseguró que el Presidente Putin «puede visitar India antes de finales de 2025», por lo que se preparará un «amplio paquete de documentos para la cumbre ruso-india».

Lavrov detalló que Moscú y Nueva Delhi están interesadas en llevar a cabo proyectos conjuntos para la extracción de recursos energéticos en territorio ruso: «La cooperación entre los dos países en el ámbito de los hidrocarburos y el suministro de petróleo ruso al mercado indio es fructífera», comentó el canciller, resaltando finalmente que Rusia e India mantienen «un alto nivel de interacción técnico-militar».

Serguéi Lavrov y Subrahmanyam Jaishankar.

