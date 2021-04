Realeza británica de luto: Se inició protocolo de despedida del Príncipe Felipe

Con salvas de 41 disparos comenzaron este sábado en el Reino Unido los protocolos de despedida del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, fallecido el viernes a los 99 años de edad. Debido a las restricciones por el coronavirus, la ceremonia funeraria real tendrá un formato diferente al de otros eventos de este calibre, según informó el Ministerio de Defensa británico, según consignó el portal Clarín.com.

En las últimas horas, Estados Unidos, China y Japón se sumaron a las condolencias internacionales por el fallecimiento del marido de la reina Isabel II de Inglaterra.

«Hoy honramos la memoria de Su Alteza Real el príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, un dedicado servidor público y amigo de los Estados Unidos. En nombre del pueblo estadounidense, extiendo mi más sentido pésame a nuestros amigos en el Reino Unido», manifestó el secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, enviaron un mensaje de condolencias a la reina británica, Isabel II, por el fallecimiento del príncipe Felipe. En el mensaje, Xi y Peng expresaron sus profundas condolencias y trasladaron su sincero pésame a la reina y su familia.

Casi un siglo de vida cumpliría el Príncipe Felipe. Foto: WEB.

Particular atención recibirá el despido ceremonial que le prepara una tribu de remota nación insular de Vanuatu. La tribu, que veía al príncipe Felipe como un dios reencarnado, recibirá su muerte con lamentos rituales y bailes ceremoniales.

La comunidad, residente en la isla de Tanna de la antigua colonia anglo-francesa, veneraba al duque de Edimburgo y creía que era la reencarnación de un antiguo guerrero que abandonó la isla para librar una guerra.

Felipe falleció este viernes a los 99 años de edad dejando tras de sí un legado de más de siete décadas de apariciones públicas que le llevaron a describirse a sí mismo como un modernizador de la monarquía británica, hasta su llegada a la familia real en 1947 distante y desconectada de la realidad nacional.

El marido de Isabel II, el consorte que más tiempo ha estado al lado de un monarca en la historia de Reino Unido, «ha muerto en paz en el castillo de Windsor», según consta en el comunicado difundido en el Palacio de Buckingham, que se ha colgado físicamente a las afueras de esta residencia oficial pero se ha retirado para evitar aglomeraciones en el marco de la pandemia de COVID-19.

El duque de Edimburgo sirvió en la Marina Real británica durante la Segunda Guerra Mundial y ocupó el cargo ceremonial de lord gran almirante al frente de ese cuerpo.

El cuerpo de Felipe de Edimburgo permanecerá en el castillo de Windsor, residencia de la familia real cerca de Londres, hasta que se celebre su funeral en la adyacente capilla de San Jorge, cuya fecha todavía no se ha anunciado. En línea con los deseos expresados por el duque, no será una ceremonia de Estado y no estará precedida de un velatorio público.

