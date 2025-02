Relaciones entre Rusia y EE.UU. en su punto más crítico: Sergei Ryabkov

Las tensiones entre Rusia y Estados Unidos alcanzan un nivel alarmante, advirtió este lunes el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, al declarar que las relaciones bilaterales están «al borde de la ruptura». El alto funcionario ruso subrayó que esta situación ya ha sido advertida en varias ocasiones por Moscú.

Ryabkov señaló que el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha implicado un cambio significativo en la política exterior estadounidense, afectando de manera crucial los vínculos entre ambos países. No obstante, afirmó que por el momento no hay planes para un contacto entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el mandatario estadounidense.

En conferencia de prensa, Ryabkov dejó abierta la posibilidad de futuros acuerdos entre los dos líderes, aunque recalcó que cualquier anuncio se haría «en el momento oportuno». A pesar de los desafíos actuales, destacó que la nueva administración estadounidense ha mostrado interés en reactivar el diálogo con Moscú, un diálogo que fue interrumpido durante el mandato de los demócratas.

El diplomático ruso manifestó la disposición de su gobierno a retomar conversaciones, especialmente en relación con la crisis en Ucrania, pero bajo términos de igualdad y respeto mutuo. «Una pequeña ventana de oportunidad» se ha abierto para normalizar las relaciones, comentó Ryabkov, señalando que dependerá de Washington decidir si aprovechará esta oportunidad.

Por último, Ryabkov advirtió que cualquier intento de presión o el uso de ultimátums no será efectivo para avanzar en el diálogo entre ambas naciones. Esta advertencia se produce después de que The New York Post informara que Donald Trump había hablado por teléfono con Putin sobre el conflicto en Ucrania, aunque el Kremlin no ha confirmado ni desmentido dicha comunicación.

