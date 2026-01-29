Revelan cuáles son los líderes e instalaciones nucleares que Trump atacaría en Irán, mientras Teherán está preparado «con el dedo en el gatillo» para responder

Trump declaró que «al igual que con Venezuela», la «maravillosa Armada «está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia si es necesario», mientras que desde Irán aseguran que sus Fuerzas Armadas están preparadas, «con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar».

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump evalúa lanzar ataques selectivos contra objetivos de alto valor dentro de la República Islámica de Irán. Los blancos identificados, según fuente consultadas por la cadena CNN, incluirían a líderes y funcionarios de seguridad, así como instalaciones nucleares y gubernamentales estratégicas.

Esta escalada en la retórica y la planificación militar cobra fuerza después de que las conversaciones entre Washington y Teherán sobre los programas nuclear y de misiles no lograran avances concretos.

Cabe señalar que, según los informes, estas nunca fueron negociaciones directas , sino un intercambio de mensajes a través de diplomáticos de Omán y entre el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el canciller iraní, Abbas Araghchi, quienes discutieron una posible reunión de último minuto.

Dicho encuentro, destinado a evitar un ataque que Trump había amenazado con lanzar a principios de enero en respuesta a la violencia en las protestas antigubernamentales, nunca se concretó.

El colapso de este frágil canal de diálogo se atribuye a condiciones impuestas por Washington que Teherán consideró inaceptables. La administración del magnate republicano condicionó cualquier posible reunión a una serie de requisitos, entre ellos el cese inmediato del enriquecimiento de uranio, la limitación del alcance y el número de sus misiles balísticos, y el fin de su apoyo a grupos aliados en la región.

Irán, por su parte, transmitió su disposición a negociar únicamente sobre su programa nuclear, comunicación que, según las fuentes, no ha recibido respuesta alguna, «dejando a ambas partes en un callejón sin salida».

Para lanzar más bencina al fuego, se registra una creciente presencia militar estadounidense en lOriente Medio. El martes, Trump anunció que una «maravillosa Armada» se dirige hacia Irán, en referencia al despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate. Posteriormente, este miércoles, el mandatario ultraderechista endureció su tono, declarando que «al igual que con Venezuela», la flota «está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia si es necesario».

No obstante, en un guiño contradictorio, Trump también se mostró confiado en que Teherán se siente «rápidamente» a la mesa de negociaciones para llegar a «un acuerdo justo, equitativo y sin armas nucleares», consignó RT.

Fuerzas Armadas de Irán están preparadas «con el dedo en el gatillo» para responder

Frente a esta amenaza latente, la respuesta de la nación islámica ha sido de máxima alerta y preparación bélica. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, aseguró que las Fuerzas Armadas del país están listas para una respuesta inmediata.

«Nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar», escribió el canciller en su cuenta de X.

Our brave Armed Forces are prepared—with their fingers on the trigger—to immediately and powerfully respond to ANY aggression against our beloved land, air, and sea.



The valuable lessons learned from the 12-Day War have enabled us to respond even more strongly, rapidly, and… pic.twitter.com/kEuj0dmBaK — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 28, 2026

Araghchi añadió que las lecciones de la denominada ‘Guerra de los 12 días’ –el conflicto de junio pasado con Israel y Estados Unidos– han permitido a Teherán reaccionar «aún más fuerte, rápida y profundamente».

Araghchi subrayó que «Irán siempre ha acogido con satisfacción un acuerdo nuclear mutuamente beneficioso, justo y equitativo, en pie de igualdad y libre de coacción, amenazas e intimidación», al tiempo que reiteró que el país «nunca ha considerado armas nucleares como parte de sus cálculos en seguridad».

Esta postura choca frontalmente con las acusaciones de Trump, quien no ha excluido la posibilidad de un ataque militar e incluso un cambio de Gobierno en Irán, acusándolo de reprimir protestas y buscar armamento nuclear –una intención que Teherán desmiente categóricamente–.

Asimismo, Teherán ha responsabilizado a los países occidentales de las muertes registradas durante las protestas por infiltrar a terroristas entre los manifestantes.

Irán y las lecciones de la Guerra de 12 días

El recuerdo de la ‘Guerra de los 12 días’ que se produjo a partir del 13 junio de 2025, cuando ataques coordinados de Israel y EE.UU. contra instalaciones nucleares y objetivos militares iraníes desataron una breve pero intensa confrontación, planea sobre la actual crisis.

Aquella escalada terminó con un alto el fuego, pero demostró la capacidad de Irán para responder a agresiones directas.

Durante el conflicto, Trump aseguró entonces que el programa nuclear del país persa había sido «destrozado», evaluación que fue cuestionada por la propia inteligencia de Washington, mientras que Teherán respondió a la ofensiva estadounidense lanzando un ataque contra la base militar más grande del país norteamericano en Oriente Medio, ubicada en Catar.

El 24 junio, Tel Aviv y Teherán anunciaron un alto el fuego que puso fin a los enfrentamientos.

Ahora, con revelaciones que detallan posibles blancos de alto perfil y la movilización de fuerzas navales, la región se encuentra nuevamente al borde de conflicto bélico con dos gobiernos mostrando su músculo y un diálogo roto que parece incapaz de contener la espiral de amenazas.

La comunidad internacional observa con creciente alarma mientras las advertencias de respuesta «con el dedo en el gatillo» resuenan frente a las promesas de actuar con «rapidez y violencia».