Ricky Martin es denunciado por violencia doméstica

Algo está pasando en el hogar del artista puertorriqueño, Ricky Martin. La jueza Raiza Cajigas Campbell,en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico. Se trata de un caso bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, por lo que la policía no emitió el nombre del solicitante.

A la fecha, el cantante puertorriqueño no ha podido ser ubicado, según consignó el portavoz Axel Valencia policial a The Associated Press. La orden se firmó el viernes y los policías no pudieron dar con el artista tras visitar su casa ubicada en un barrio de lujo en la ciudad de Dorado, en la costa norte. “Hasta ahora, la policía no ha podido encontrarlo”, afirmó Valencia.

Cabe recordar que Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos.

La ex manager de Ricky Martin, Rebecca Drucker, ha entablado también otra demanda contra el cantante y algunos medios estadounidenses han publicado la millonaria denuncia en contra del artista que pone en riesgo su estabilidad financiera y su carrera en caso de que su ex manager gane la disputa legal. Rebecca Drucker habría demandado a la estrella del espectáculo por US$ 3.000.000.