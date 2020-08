Rohaní afirma que EE.UU. mintió sobre la incautación de cuatro petroleros que se dirigían a Venezuela con combustible iraní

El presidente iraní, Hasán Rohaní, afirmó este sábado que EE.UU. mintió sobre la incautación en aguas internacionales de cuatro petroleros que se dirigían a Venezuela.

«Estados Unidos mintió sobre la incautación de 4 envíos de petróleo de Irán en aguas internacionales. Ni los petroleros ni sus banderas eran iraníes. Fue una mentira para encubrir la humillación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (por el embargo de armas de Irán)», aseguró el mandatario, haciendo referencia a la derrota que sufrió Washington en su intento de extender el embargo de armas de la ONU sobre Teherán.

Sus declaraciones se producen un día después de que el embajador de Irán en Caracas, Hojat Soltani, dijera que los cuatro buques no tienen relación con Teherán.

«Otra mentira y guerra psicológica de la máquina de propaganda de EE.UU. Los barcos no son iraníes, y ni el dueño ni su bandera no tiene nada que ver con Irán. El terrorista (Donald) Trump no puede compensar su humillación y derrota contra Irán con falsas propagandas», enfatizó el diplomático.

La versión de EE.UU.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este viernes que, «con la ayuda de socios extranjeros», incautó cuatro buques que transportaban combustible desde Irán a Venezuela.

«Estas acciones representan la mayor incautación de cargamentos de combustible de Irán por parte del gobierno», comunicó. Según el país norteamericano, lo incautado corresponde a un monto total de, aproximadamente, 1.116 millones de barriles de petróleo, que está ahora bajo custodia estadounidense.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, después de la ejecución de la orden de decomiso, «la marina de Irán abordó por la fuerza un barco no relacionado en un aparente intento de recuperar el petróleo incautado, pero no tuvo éxito«. El Comando Central de EE.UU. publicó un supuesto video de esa fallida operación.

Imagen: Hipantv

Envíos de gasolina de Irán a Venezuela

Desde Irán, llegaron a Venezuela, entre el 23 de mayo y el 1 de junio, 1,53 millones de barriles de gasolina y alquilato, a bordo de cinco buques. El envío se llevó a cabo tras un acuerdo entre ambas naciones, debido a los problemas que enfrenta la nación sudamericana para el refinamiento de su crudo, puesto que depende de productos de EE.UU., país que decretó la suspensión de su exportación a la nación bolivariana en los últimos meses.

Tras la llegada del último de los cargueros, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Abbás Mousaví, declaró que Irán volvería a enviar petróleo a Venezuela si Caracas solicitaba más suministros.

Con información de RT.

