Rusia alerta en la ONU: EE.UU. usa a Venezuela como “modelo” para futuras acciones militares en Latinoamérica

En un discurso contundente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el embajador permanente de Rusia, Vasili Nebenzia, acusó a Estados Unidos de utilizar su política de presión contra Venezuela como un “modelo” para futuras intervenciones militares en América Latina, instando a los países de la región a no permanecer indiferentes.

La sesión, convocada a petición de Venezuela para denunciar lo que califica como “agresiones militares sin precedentes” por parte de Washington, se convirtió en un escenario en el que Nebenzia, dirigiéndose directamente a las naciones latinoamericanas, lanzó una advertencia sobre las implicaciones de la actual escalada.

“Hay todos los motivos para creer que lo que en la actualidad está haciendo EE.UU. contra Venezuela no es una acción puntual, se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros Estados latinoamericanos”, afirmó el diplomático ruso.

Según Nebenzia, las acciones estadounidenses representan «una señal inequívoca para todos los países de la región que aspiran a seguir un rumbo soberano y determinar de forma independiente su sistema económico, político y cultural». Añadió que Washington solo respeta la independencia de otros países si estos se alinean con sus intereses.

«En cuanto ustedes intenten hacer algo por su pueblo, los tratarán igual que ahora tratan a Venezuela», alertó.

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.

Para enfatizar la advertencia, el representante ruso citó al poeta inglés John Donne: «Por eso, no se pregunten por quién doblan las campanas, doblan por ustedes».

“La responsabilidad de Washington también es evidente en las catastróficas consecuencias de esta actitud de cowboy”, añadió.

Al concluir su intervención, reafirmó el apoyo de Moscú al pueblo venezolano: «Estamos convencidos de que todos aquellos para quienes el derecho internacional no es una palabra vacía deben apoyar a Venezuela», enfatizó, en declaraciones recogidas por RT.

🇷🇺🇻🇪Rusia ante la ONU: "REAFIRMAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO VENEZOLANO"https://t.co/KzC7RscFxS pic.twitter.com/hjiPz5gNmK — RT en Español (@ActualidadRT) December 23, 2025

Junto a Rusia, China expresó su respaldo a Caracas y repudió cualquier acción que «infrinja la soberanía y la seguridad de otros países o constituya actos unilaterales de intimidación».

“China se opone a todos los actos de unilateralismo e intimidación y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional”, declaró el embajador chino, Sun Lei.

Cerco militar e interés por el petróleo

El contexto de la advertencia rusa es el despliegue militar más significativo de Estados Unidos en el Caribe en décadas, iniciado en agosto pasado. Originalmente justificado como una supuesta operación contra el narcotráfico —acusando al gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro sin presentar pruebas de contribuir a ese delito—, sin embargo, la administración de Donald Trump ha dejando en evidencia que busca controlar el petróleo y los recursos energéticos de la nación latinoamericana.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos ha ordenado la incautación de al menos dos buques petroleros con cargamento venezolano, acciones que Caracas denuncia como “robo y piratería internacional”.

Además, las operaciones militares de Washington en el Caribe ha tenido un costo humano severo: más de 100 personas han muerto como resultado de más de una veintena de bombardeos contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico. Hasta la fecha, el inquilino de la Casa Blanca no ha proporcionado evidencias que demuestren que las lanchas atacadas estaban vinculadas a actividades ilícitas.

Venezuela denuncia «escalada de acciones de extrema gravedad»

Previo a la sesión, el presidente Maduro envió una carta a todos los Estados miembros de la ONU alertando sobre «una escalada de acciones de extrema gravedad», que alertó, amenazan con desestabilizar toda la región del Caribe y el sistema internacional.

Durante el debate, Venezuela reiteró su condena a lo que considera una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

El despliegue de buques de guerra en el Caribe y el bloqueo naval por parte de Estados Unidos representan “la mayor extorsión conocida en nuestra historia”, afirmó el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.

“Estamos ante una potencia que actúa al margen del derecho internacional, exigiendo que los venezolanos abandonemos nuestro país y lo entreguemos (…). Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia”, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU.