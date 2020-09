Rusia denuncia que la OPAQ no le otorga la información necesaria en el caso Navalni

Rusia no recibe la respuesta adecuada por parte de la secretaría técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) sobre la situación con el opositor Alexéi Navalni, así lo denunció este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El vocero indicó que no se ha logrado una interacción muy efectiva y poco agradable.

«Tanto en los casos anteriores, no del todo agradables, ni tampoco ahora. Lamentablemente, la secretaría técnica no nos brinda un intercambio adecuado. Nos gustaría que esa interacción se realice a un nivel más alto«, dijo Peskov en una rueda de prensa.

Ante la situación con el opositor ruso Alexéi Navalni, Francia se pronunció y manifestó que su relación con Rusia no se verá afectada por el caso del presunto envenenamiento del opositor, así lo declaró a los medios este miércoles el embajador de Francia en Rusia, Pierre Lévy.

«Se trata de una cuestión rusa a la que, en primer lugar, debe responder Rusia; no solo Europa sino también otros países esperan que se aclare la situación, pero eso no empeora de ninguna manera las relaciones con Rusia y no afecta nuestras aspiraciones al desarrollo de la economía, las relaciones políticas y la cooperación en ámbito de seguridad con Rusia», comentó Lévy.

El embajador añadió que su país ahora debe responder a la solicitud de Rusia de proporcionarle toda la información disponible sobre el caso Navalni.

El primer oponente del presidente Vladimir Putin fue trasladado a Berlín tras dos días en un hospital de la ciudad rusa de Omsk, en Siberia, luego de que perdiera el conocimiento durante un vuelo de Tomsk a Moscú.

En el hospital de Omsk, Navalni fue inducido a un coma y tratado con atropina, fármaco que suele utilizarse como antídoto para los agentes nerviosos. Sin embargo, los médicos del hospital ruso afirmaron luego que no habían detectado rastros de toxinas en la sangre y la orina del paciente, cuya condición atribuyeron a un «trastorno metabólico».

Según los médicos de Charité, los síntomas de Navalni apuntaban al envenenamiento con un inhibidor de colinesterasa.

Un laboratorio militar de Alemania y, posteriormente, laboratorios de Suecia y Francia determinaron que el opositor ruso había sido envenenado con un agente del grupo Novichok, una sustancia prohibida por la Convención sobre las Armas Químicas. Alemania proporcionó las muestras correspondientes a la OPAQ.

Moscú califica de infundada la versión de Berlín sobre lo ocurrido con Navalni y espera obtener respuestas oficiales a las solicitudes enviadas.

El pasado 22 de septiembre el opositor ruso Alexéi Navalni fue dado de alta del hospital universitario Charité en Berlín, después de pasar allí 32 días, 24 de ellos en cuidados intensivos.

