Rusia está dispuesta a cooperar con China y con Huawei en el desarrollo de la tecnología 5G

Rusia está dispuesta a cooperar con Pekín y con Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, en tecnología 5G, de acuerdo con lo que anunció este domingo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en un foro educativo para jóvenes.

El canciller ruso aseguró en su discurso que Moscú no seguirá «el ejemplo de los estadounidenses», que -dijo- «simplemente exigen no cooperar en 5G con China, en particular, con Huawei».

«No tenemos tales hábitos y costumbres», enfatizó el diplomático, precisando que Rusia, por el contrario, está interesada en interactuar con otros países, «para crear juntos e introducir tecnologías modernas en la vida práctica».

El Gobierno de Estados Unidos impuso esta semana nuevas restricciones contra el gigante tecnológico chino, entre ellas la inclusión de 38 filiales de Huawei en su lista negra económica.

La Unión Europea aún no ha prohibido las tecnologías Huawei en las redes 5G. A principios de este año, la Comisión Europea solo advirtió a los estados miembros que las empresas consideradas un riesgo de seguridad no deberían poder construir partes sensibles de las redes 5G. Sin embargo, dejó la decisión a países individuales.

La República Checa está preparando una subasta de frecuencias para redes 5G, que podría comenzar este otoño. Huawei y otra empresa china, ZTE, se encuentran entre las empresas que podrían suministrarles hardware y software. En 2018, su tecnología fue identificada por la Oficina Nacional de Seguridad Cibernética y de la Información (NÚKIB) como un riesgo de seguridad.

El Gobierno rumano ha propuesto condiciones para la selección de un contratista de red de telecomunicaciones 5G, lo que de facto excluye a Huawei de participar en él. Gran Bretaña excluyó a Huawei de la construcción de redes 5G.

Las autoridades francesas han informado a los operadores de telecomunicaciones que planean comprar dispositivos Huawei para redes de quinta generación que no será posible renovar la autorización para estos dispositivos después de su vencimiento. Agregaron que, dado el período de validez del permiso, esto esencialmente significa la exclusión gradual de Huawei de las redes 5G francesas para 2028.

Con información de RT.

