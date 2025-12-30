Rusia: Respuesta a ataque de Ucrania contra residencia de Putin «no será diplomática»

«Las respuestas no serán diplomáticas, que ni lo piensen», afirmó este lunes la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, respecto a las acciones que tomará el país tras el ataque de Ucrania a la residencia del Presidente Vladimir Putin.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 28 al 29 de diciembre en Nóvgorod, aseguró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, que calificó el hecho como un ataque terrorista en el cual «todos los drones implicados fueron neutralizados por la defensa antiaérea rusa».

«Durante la operación de interceptación, 49 drones ucranianos fueron derribados sobre la región de Briansk, y otro más en Smolensk, todos en ruta hacia Nóvgorod. Semejantes acciones descabelladas no quedarán impunes», afirmó Lavrov, advirtiendo que ya han determinado el momento y los objetivos de la represalia.

En esa línea, Zajárova reiteró que el régimen de Zelensky «responderá por los delitos cometidos».

Mientras, todos los medios europeos hablaron de «presunto ataque ucraniano contra residencia de Putin», enfatizando en la calificación de «mentira» que dio Zelensky a la acción, la cual, aseguró, está destinada «a socavar los esfuerzos encabezados por Estados Unidos para poner fin a la guerra».

La respuesta de Rusia al ataque con drones lanzado por Ucrania contra una residencia del presidente Vladímir Putin no será diplomática, advirtió este lunes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova.

Rusia amenaza con romper las negociaciones de paz tras presunto ataque ucraniano contra residencia de Putin



Rusia acusó a Ucrania de haber lanzado decenas de drones contra una de las residencias del presidente Vladímir Putin, una denuncia que Kiev calificó de "mentira" destinada…

"No es el momento adecuado para hacer algo así": Trump condena el ataque con drones de Ucrania a la residencia de Putin



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el ataque de Kiev contra la residencia del mandatario ruso, Vladímir Putin.



"No me gusta…

