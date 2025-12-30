Rusia: Respuesta a ataque de Ucrania contra residencia de Putin «no será diplomática»

"Las respuestas no serán diplomáticas, que ni lo piensen", afirmó la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, respecto a las acciones que tomará el país tras el ataque de Ucrania a la residencia del Presidente Vladimir Putin.

Rusia: Respuesta a ataque de Ucrania contra residencia de Putin «no será diplomática»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

«Las respuestas no serán diplomáticas, que ni lo piensen», afirmó este lunes la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, respecto a las acciones que tomará el país tras el ataque de Ucrania a la residencia del Presidente Vladimir Putin.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 28 al 29 de diciembre en Nóvgorod, aseguró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, que calificó el hecho como un ataque terrorista en el cual «todos los drones implicados fueron neutralizados por la defensa antiaérea rusa».

«Durante la operación de interceptación, 49 drones ucranianos fueron derribados sobre la región de Briansk, y otro más en Smolensk, todos en ruta hacia Nóvgorod. Semejantes acciones descabelladas no quedarán impunes», afirmó Lavrov, advirtiendo que ya han determinado el momento y los objetivos de la represalia.

En esa línea, Zajárova reiteró que el régimen de Zelensky «responderá por los delitos cometidos».

Mientras, todos los medios europeos hablaron de «presunto ataque ucraniano contra residencia de Putin», enfatizando en la calificación de «mentira» que dio Zelensky a la acción, la cual, aseguró, está destinada «a socavar los esfuerzos encabezados por Estados Unidos para poner fin a la guerra».

Seguiremos informando.

Relacionados

El Ciudadano

Ucrania: Sabotaje y terrorismo (I)

Hace 1 mes
El Ciudadano

450 voluntarios de 54 regiones de Rusia garantizarán la celebración de la Asamblea del Festival Mundial de la Juventud en Nizhny Nóvgorod

Hace 3 meses
El Ciudadano

Ucrania: Sabotaje y terrorismo (II)

Hace 1 mes
El Ciudadano

Finaliza en Nizhny Novgorod la Asamblea del Festival Mundial de la Juventud, el mayor evento juvenil internacional del año

Hace 3 meses
El Ciudadano

Serguéi Lavrov: Las relaciones entre Rusia e India son una asociación estratégica especial y privilegiada

Hace 1 mes
El Ciudadano

De todos los rincones del mundo a Rusia: La sede de la Asamblea del Festival Mundial de la Juventud está lista para recibir a sus invitados

Hace 3 meses
El Ciudadano

Vladímir Belinsky, Embajador de Rusia en Chile: “El mundo multipolar es una realidad y llegó para quedarse”

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Seguimos trabajando y luchando juntos”: Rusia niega retiro de diplomáticos y reafirma apoyo estratégico a Venezuela

Hace 6 días
El Ciudadano

Rusia presenta el primer Mapa digital de las Zonas Económicas Especiales de los países BRICS

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano