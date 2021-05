Será necesaria una tercera vacuna contra el coronavirus, advierten expertos alemanes

Es muy probable que sea necesario un recuerdo de la vacuna del coronavirus en el 2022, advirtieron las autoridades sanitarias alemanas.

«En principio debemos prepararnos para que el año que viene todos tengamos que refrescar nuestra protección inmunológica», indicó el presidente de la Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) alemana, Thomas Mertens.

La opinión de Mertens va en sintonía con lo que ya habían apuntado algunos de los fabricantes, de la necesidad de una tercera dosis de la vacuna, reseñó la agencia EFE.

Thomas Mertens advirtió en una entrevista que «las vacunas actuales contra el coronavirus no serán las últimas». No obstante, dijo que Alemania aún no ha tomado ninguna decisión al respecto, a la espera de lo que vayan indicando los estudios inmunitarios que se están realizando a la población vacunada. Los responsables de Sanidad en el gobierno central y los Länder suelen asumir las recomendaciones de la Stiko.

En otras declaraciones, el experto sanitario del Partido Socialdemócrata (SPD), Karl Lauterbach, señaló en este mismo sentido que parece que la inmunidad de las actuales vacunas dura alrededor de seis meses.

Mertens advirtió asimismo que el recuerdo de ciertos casos puede convertirse en una necesidad urgente si surgen variantes para las que algunas vacunas no sean eficaces. Entonces sería preciso adaptar estas fórmulas a las mutaciones y vacunar de nuevo a los inmunizados con ellas.

En Alemania ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna el 36,5% de la población (30,4 millones de personas), mientras que a un 10,9% (9 millones) se le ha administrado ya la pauta completa.

