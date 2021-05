Sigue el terror en EEUU: Siete personas mueren en un tiroteo durante una fiesta de cumpleaños

Siete personas murieron la madrugada de este domingo durante una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Colorado Springs, entre ellas el autor del ataque que se suicidó, informó la policía local en un comunicado.

La policía respondió a una llamada que alertaba sobre el tiroteo a las 00:18 horas locales de este domingo.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes encontraron seis adultos fallecidos y otro hombre herido que fue trasladado a un hospital local, donde posteriormente murió. Según la policía, un grupo de niños y adultos estaba celebrando una fiesta de cumpleaños cuando ocurrió el suceso.

Un hombre, aparentemente el novio de una de las víctimas, condujo hasta la residencia, entró y comenzó a disparar para después suicidarse.

#BREAKING: 7 dead, including suspected shooter, at birthday party in Colorado Springs – Police pic.twitter.com/owt87D662j— Biden_Squadron (@BidenSquadron) May 9, 2021