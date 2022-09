Snowden recibirá ciudadanía rusa por instrucción de Putin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha ordenado conferir la ciudadanía rusa a Edward Snowden, ex empleado del servicio secreto estadounidense NSA, conocido por denunciar un programa de espionaje internacional de Washington antes de recibir asilo en territorio ruso.

La decisión se desprende de un decreto presidencial que aprueba conceder la nacionalidad rusa a varias decenas de personas de diferentes países.

«Snowden Edward Joseph, nacido el 21 de junio de 1983 en Estados Unidos», es mencionado en la lista de los seleccionados para el procedimiento.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló a RIA Novosti que Snowden había solicitado la ciudadanía con anterioridad.

Anatoli Kucherena, letrado de Snowden, reveló a medios locales que la esposa del exagente también solicitará la ciudadanía rusa.

Snowden y la movilización militar

Ante la movilización parcial anunciada por el presidente ruso la semana pasada, periodistas de Interfax preguntaron si la medida va afectar al nuevo ciudadano ruso.

«Existe un protocolo establecido por la legislación rusa sobre los que están sujetos al reclutamiento por movilización parcial. Como Edward no ha servido en el Ejército ruso, no tiene práctica ni experiencia en el servicio militar, no está sujeto al reclutamiento», respondió Kucherena.

Exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. y de la CIA, Snowden sacó a la luz pública en 2013 un esquema masivo de espionaje electrónico por parte de EE.UU. y Reino Unido contra sus propios ciudadanos. Además, aseguró que los servicios especiales de dichos países realizaban escuchas ilegales de los líderes de otros Estados.

, un programa bajo el cual la NSA recopilaba datos de comunicaciones de de varias compañías tecnológicas estadounidenses, como Microsoft, Google, Facebook, Yahoo! y Apple. Huyendo de la persecución, el denunciante solicitó asilo en varios países hasta conseguirlo en Rusia, donde permanece en la actualidad. En 2014, recibió su primer permiso de residencia y posteriormente el derecho a permanencia no limitada en territorio ruso.

Fuente: RT