Sudáfrica expulsa a diplomático israelí por insultar al Presidente del país en redes sociales

Para las autoridades de Sudáfrica, este comportamiento "constituye un abuso grave de los privilegios diplomáticos y una violación flagrante de la Convención de Viena", señalando que las publicaciones ofensivas del funcionario Ariel Seidman "buscaron socavar sistemáticamente la dignidad de las instituciones del Estado". Le dieron un plazo de tres días para abandonar el país.

Sudáfrica expulsa a diplomático israelí por insultar al Presidente del país en redes sociales
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El gobierno de Sudáfrica expulsó al encargado de negocios de Israel, Ariel Seidman (en la foto), dándole un plazo de 72 horas para abandonar el país tras ser declarado como «persona non grata».

Según consignan varias agencias internacionales, el funcionario israelí habría utilizado las redes sociales oficiales de la Embajada de Israel para insultar al Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

De acuerdo a un reporte de la Agencia AP, el gobierno sudafricano acusó a Seidman de «socavar las relaciones entre ambos países con publicaciones en redes sociales», violando los protocolos diplomáticos.

Para las autoridades de Sudáfrica, este comportamiento «constituye un abuso grave de los privilegios diplomáticos y una violación flagrante de la Convención de Viena», señalando que «las publicaciones ofensivas de Seidman buscaron socavar sistemáticamente la dignidad de las instituciones del Estado».

En esa línea, se destacó que Seidman era la figura diplomática israelí de mayor rango en Sudáfrica luego que Israel retirara a su embajador en 2023.

Recordemos además que Sudáfrica denunció a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Petro llama a “gran huelga general mundial” por Palestina

Hace 4 meses
El Ciudadano

“Sale toda la delegación diplomática”: Petro expulsa a misión israelí tras interceptación de la Flotilla Sumud cerca de Gaza

Hace 4 meses
El Ciudadano

Chile ante el genocidio palestino: las señales tempranas del futuro (gobierno de Kast)

Hace 4 semanas
El Ciudadano

“FIFA es cómplice del genocidio en Gaza”: Acusan que organismo guarda silencio frente a Israel  

Hace 3 meses
El Ciudadano

Israel allana oficinas de la ONU para refugiados palestinos en Jerusalén: denuncian “violación flagrante” de inmunidad diplomática

Hace 2 meses
El Ciudadano

Campaña ciudadana busca recolectar 100.000 firmas para expulsar a Israel de la ONU por genocidio en Gaza

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Troleo diplomático: Palestina ante la ONU deja a Israel como el único que reconoce a Somalilandia

Hace 1 mes
El Ciudadano

ONU se cuadra con Somalia y cuestiona a Israel por reconocer a Somalilandia: alertan impacto en Gaza

Hace 1 mes
El Ciudadano

Universidad Tecnológica de Durban será sede de la Gran Final del Debate BRICS 2025

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano