Sudáfrica expulsa a diplomático israelí por insultar al Presidente del país en redes sociales

El gobierno de Sudáfrica expulsó al encargado de negocios de Israel, Ariel Seidman (en la foto), dándole un plazo de 72 horas para abandonar el país tras ser declarado como «persona non grata».

Según consignan varias agencias internacionales, el funcionario israelí habría utilizado las redes sociales oficiales de la Embajada de Israel para insultar al Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

De acuerdo a un reporte de la Agencia AP, el gobierno sudafricano acusó a Seidman de «socavar las relaciones entre ambos países con publicaciones en redes sociales», violando los protocolos diplomáticos.

Para las autoridades de Sudáfrica, este comportamiento «constituye un abuso grave de los privilegios diplomáticos y una violación flagrante de la Convención de Viena», señalando que «las publicaciones ofensivas de Seidman buscaron socavar sistemáticamente la dignidad de las instituciones del Estado».

En esa línea, se destacó que Seidman era la figura diplomática israelí de mayor rango en Sudáfrica luego que Israel retirara a su embajador en 2023.

Recordemos además que Sudáfrica denunció a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

MEDIA STATEMENT



30 January 2026



The Department of International Relations and Cooperation has informed the Government of the State of Israel of its decision to declare Mr. Ariel Seidman, the Chargé d’Affaires of the Israeli Embassy, persona non grata. pic.twitter.com/IINt3ixnCO — DIRCO South Africa (@DIRCO_ZA) January 30, 2026

El Ciudadano