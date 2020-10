«¿Te imaginas si pierdo?»: Trump amenaza con irse de Estados Unidos si Biden lo derrota

El presidente estadounidense, Donald Trump, asomó el viernes con la posibilidad de abandonar el país si pierde las próximas elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre contra el candidato demócrata Joe Biden.

«¿Te imaginas si pierdo? Toda mi vida, ¿qué voy a hacer? ¡Voy a decir que perdí ante el peor candidato de la historia de la política! No me voy a sentir tan bien. Tal vez tenga que irme del país, no lo sé «, dijo Trump.

os comentarios del mandatario provocaron una rápida respuesta en redes sociales. The Lincoln Project, un grupo anti-Trump formado por republicanos y exrepublicanos que trabajan para elegir a Biden, compartió el video de Trump con un pie de foto en el que podía leerse: «¿Lo prometes?».

Esta no es la primera vez que el actual inquilino de la Casa Blanca arremete contra su rival político. Este jueves, Trump volvió a poner en duda la agilidad mental de Biden y aseguró a sus partidarios que la disminución de la misma con la edad es inevitable para todos. «Algún día será mi turno. Incluso algún día será su turno, amigos», indicó Trump, para matizar que, «cuando es tu turno, no puedes ser presidente», consignó RT.

El escenario electoral para Trump no es alentador, Biden ha ido ampliando su ventaja sobre el republicano en los sondeos nacionales de forma lenta pero consistente desde comienzos de año. A día de hoy, la ventaja del aspirante demócrata ya está en los dos dígitos, el único en llegar a la recta final de la campaña con semejante ventaja desde Bill Clinton. La encuesta de ‘NBC/Wall Street Journal’ publicada este jueves entre votantes probables da 11 puntos de ventaja para Biden (53% vs. 42%); la de ‘The Economist/YouGov’ del miércoles, 10 puntos (52% vs. 42%) y la de ‘ABC/Washington Post’ del domingo, 12 puntos (54% vs. 42%).

A esto se unen las previsiones de una participación récord en más de un siglo. Más de 150 millones de estadounidenses podrían votar el 3 de noviembre, muy por encima de los 139 millones de 2016, lo que a juicio de los analistas favorecería a Biden.

Si finalmente Trump pierde frente a Biden, ¿será capaz de cumplir su promesa e irse de Estados Unidos?.

