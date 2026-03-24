Teherán desmiente contactos con Washington y denuncia bombardeos contra su infraestructura energética

La Cancillería iraní negó la existencia de un diálogo con EE.UU. y planteó que Trump busca «reducir los precios de la energía y ganar tiempo para implementar sus planes militares».

En medio de la creciente tensión geopolítica que se registra Oriente Medio, el gobierno de Irán ha salido al paso de las declaraciones del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, negando categóricamente la existencia de cualquier tipo de negociación bilateral. A la par, denunció que continúan los bombardeos de Washington y Tel Aviv contra su infraestructura energética.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, calificó los dichos del magnate republicano como parte de una estrategia mediática para encubrir los reveses militares y políticos de la alianza entre Washington y Tel Aviv en contra de la nación islámica.

“No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos”, escribió el alto funcionario,a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

El legislador planteó que con esta maniobra, el inquilino de la Casa Blanca intenta distraer la atención de la opinión pública y manipular los mercados financieros y petroleros.

2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026

«Se utilizan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel», afirmó.

En su mensaje, Ghalibaf indicó que mientras Washington recurre a la “noticias falsas” los iraníes permanecen firmes para lograr su objetivo y demandan un “castigo completo y arrepentido” de quienes han perpetrado agresiones en su contra.

Asimismo, aseguró que todos los funcionarios respaldan firmemente al nuevo líder supremo, el Ayatolá Mojtaba Jameneí, y a la nación, cerrando filas en un momento de máxima tensión.

Cabe recordar que Jameneí resultó electo, tras el asesinato de su predecesor y padre, el Ayatolá Seyyed Ali Khamenei, durante un ataque israelí-estadounidense perpetrado contra su oficina en Teherán el 28 de febrero, el primer día de la guerra.

Desde entonces, la nación persa ha sido objeto de bombardeos indiscriminados por parte de Tel Aviv y Washington el, en los cuales han muerto más de 1.550 personas, incluyendo a más de 200 niños, mientras que otras 18.000 han resultado heridas.

¿Qué dijo Trump?

El desmentido por parte de Irán se produjo después de que Donald Trump declarara a la prensa que su administración había sostenido conversaciones con Teherán en los últimos dos días, calificándolas de “muy positivas y productivas”.

El mandatario estadounidense aseguró que los diálogos estaban orientados a alcanzar una “resolución completa y total” de las hostilidades en Oriente Medio, añadiendo que se habían logrado “puntos importantes de acuerdo”.

“Diría que casi todos los puntos”, insistió el ultraderechista quien llegó al punto de afirmar que las conversaciones salieron “muy bien” y que, de continuar en esa dirección, se podría ponerse fin al conflicto.

Además señaló que Washington está en contacto con el hombre “más respetado” del país, a quien identificó como el “líder”. Sin embargo, indicó que no se trataba del nuevo líder supremo, el Ayatolá Mojtabá Jameneí.

“Nadie ha oído nada de él […] no sabemos si sigue con vida”, dijo, al tratar de sembrar dudas sobre la estabilidad política de la nación persa.

El Gobierno de Irán no tardó en reaccionar también a estas afirmaciones, desestimándolas de forma tajante.

A través de un comunicado oficial, desde la Cancillería persa negaron la existencia de un diálogo en curso con el país norteamericano, calificando las declaraciones de Trump como intentos desesperados por influir en la economía global.

Plantearon que estos dichos se enmarcan en “intentos por reducir los precios de la energía y ganar tiempo para implementar sus planes militares”, consignó RT.

Siguen los ataques contra la infraestructura energética de Irán

Esta denuncia cobró especial relevancia horas después, cuando se confirmaron ataques contra puntos neurálgicos de la infraestructura energética iraní.

Los medios de la nación islámica reportaron agresiones militares enfocadas en instalaciones estratégicas ubicadas en las ciudades de Isfahán y Jorramchar.

En Isfahán, una urbe situada en la parte central de Irán, se registraron daños significativos en el edificio de la administración de gas y en una estación reductora de gas. Las explosiones también afectaron a viviendas circundantes, aunque las autoridades no han precisado si hubo víctimas mortales.

En el segundo punto señalado, la ciudad occidental de Jorramchar, los informes indican que se produjo un ataque directo contra la tubería de gas que abastece a la central eléctrica local.

Cabe recordar que la Guardia Revolucionaria iraní dejó en claro que responderían «de la misma manera» a Estados Unidos si se registraban nuevos ataques a las centrales eléctricas e infraestructuras claves persas.

«Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación», aseguraron en un comunicado.