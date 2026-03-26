Teherán toma la iniciativa: responde a EE.UU. con condiciones y denuncia una maniobra para ganar tiempo

EE.UU. presentó una propuesta para terminar la guerra y aunque Irán respondió, denunció que Washington usa la negociación para contener el precio del petróleo, ganar tiempo para rearmarse y agredir de nuevo.

Irán tomó la iniciativa y respondió a una propuesta de Estados Unidos (EE.UU.) para poner fin de la guerra, dejando en claro que solo se acabará si se cumplen los términos y condiciones que estableció. Sin embargo, la nación islámica considera que se trata de una maniobra para contener el ascenso del precio del petróleo, ganar tiempo para rearmarse y orquestar más ataques.

Donald Trump presentó a la nación islámica un plan que contempla 15 puntos, dejando en evidencia el interés del presidente estadounidense por acabar con un conflicto que inició en conjunto con Israel que entra en su cuarta semana y está poniendo una enorme presión sobre su gobierno y sobre el cual no ha encontrado una salida.

Una fuente confirmó a la agencia de noticias iraní Tasnim que la respuesta de Teherán a la propuesta del inquilino de la Casa Blanca fue enviada oficialmente a través de intermediarios durante la noche del miércoles. Indicó que las altas autoridades de la nación persa se encuentran a la espera de cuál será la postura de Washington frente a sus requerimientos.

Según la fuente, Irán dejó claro en su respuesta que las agresiones por parte de EE.UU. deben cesar, y que se deben establecer condiciones concretas para garantizar que la guerra no vuelva a repetirse.

No se trata solo de detener las hostilidades actuales, sino de blindar un marco de seguridad que limite la capacidad de Washington o Tel Aviv de reanudar operaciones militares,

A la par, exige que las compensaciones y reparaciones de guerra sean fijadas y claramente determinadas.

«El fin de la guerra debe implementarse en todos los frentes y para todos los grupos de resistencia que participaron en esta batalla en toda la región», señaló la agencia, en alusión a actores como Hizbulá en Líbano o los hutíes en Yemen.

La fuente reveló que otro de las condiciones planteadas es que la soberanía de Irán sobre el Estrecho de Ormuz es un derecho natural y legal que continuará siéndolo.

Mantener el control sobre la ruta marítima por donde circula alrededor del 20% del petróleo y gas que se comercia en el mundo y que resulta esencial para exportaciones de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, represnta para Teherán es una garantía de que Washington cumpla con los compromisos pactados,

De acuerdo con la agencia Tasnim, estas condiciones se suman a las demandas presentadas por la nación islámica durante la segunda ronda de negociaciones nucleares en Ginebra, que tuvieron lugar pocos días antes de la guerra que iniciaron EE. UU. e Israel el pasado 28 de febrero.

Un nuevo «engaño» de EE.UU. para ganar tiempo

La fuente indicó que para las autoridades iraníes está claro que la propuesta de Washington constituye un ‘tercer engaño’, ya que la administración de Trump persigue varios objetivos bajo la apariencia de negociar. En primer lugar, busca engañar al mundo presentando una imagen aparentemente pacífica que busca el fin de la guerra. En segundo término el ultraderechista desea mantener los precios del petróleo bajos a nivel mundial; mientras que el tercer objetivo es poder ganar tiempo para prepararse para una nueva agresión en el sur de Irán mediante una invasión terrestre.

«La fuente explicó que si bien Irán tenía dudas sobre los resultados de las negociaciones y sobre el cumplimiento de los acuerdos por parte de Estados Unidos antes de la guerra de 12 días en junio de 2025, ahora tiene fuertes dudas respecto a la disposición del país norteamericano para negociar en cualquier momento», consignó Tasnim.

Asimismo, la fuente recordó que durante la denominada guerra de 12 días como en el conflicto bélico en cuso, el gobierno estadounidense decidió comenzar el conflicto bélico mientras negociaban, por lo que desde Teherán consideran que Trump busca allanar el camino para cometer nuevos crímenes bajo el falso pretexto de diálogo y negociaciones.

El rechazo iraní al plan estadounidense llega en un momento en que la Casa Blanca trata de explorar una salida negociada, apoyándose en mediadores regionales y en contactos indirectos con Teherán. Sin embargo, las condiciones planteadas por la República Islámica no solo elevan

“Irán pondrá fin a la guerra cuando se cumplan sus condiciones”

Las revelaciones publicadas por la agencia Tasnim coinciden con las declaraciones que ofreció un alto funcionario político iraní a la cadena Press TV, en las que aseveró que Teherán no permitirá que e Trump dicte el momento del fin de la guerra.

“Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones” ratificando la determinación de la nación persa de continuar su defensa e infligir “fuertes golpes”tanto a Israel como a EE.UU., hasta que se satisfagan sus demandas.

HispanTV indicó que el funcionario recordó que la administración del magnate republicano ha estado llevando a cabo negociaciones a través de diversos canales diplomáticos, presentando una propuestas que a juicio de Irán resultan “excesivas” y desconectadas del fracaso que han experimentado las fuerzas estadounidenses en el campo de batalla.

Trump contra la pared y en búsqueda de una salida a la guerra

La crisis actual es el resultado de una agresión conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos la madrugada del sábado 28 de febrero. Con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica, los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Desde el inicio de las hostilidades, más de 1.400 civiles han fallecido en Irán y más de 18.000 personas han resultado heridas, según las autoridades de la nación persa. A la par miles de infraestructuras civiles, viviendas, centros médicos y escuelas han sido destruidas o gravemente dañadas.

En represalia, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y bases estadounidenses en Oriente Medio.

El conflicto ha tenido fuertes repercusiones en la administración de Donald Trump. Una encuesta del Centro de Investigación Pew publicada el miércoles reveló que la mayoría de los estadounidenses, específicamente un 59 %, cree que atacar a Irán fue una decisión equivocada y desaprueba la gestión del conflicto que está realizando el magnate republicano.

Según el estudio de opinión, el 61% de los estadounidenses está en contra de la gestión de Trump frente al 37% que la aprueba, y el 59% opina que la Casa Blanca tomó la decisión equivocada al recurrir a la fuerza militar, mientras que el 38% opina que hizo lo correcto.

.Por su parte, un análisis de The Economist señaló que Trump se encuentra contra las cuerdas y planteó que las cuatro opciones disponibles que tiene el mandatario norteamericano para salir del conflicto bélico son, en el mejor de los casos, caminos plagados de riesgos, costos elevados y consecuencias impredecibles.

Lejos de la retórica triunfalista que caracteriza al ultraderechista, la realidad sobre el campo de batalla y en las mesas de negociación dibuja un escenario complejo. Según el medio británico, aunque Trump asegura que Washington está «aplastando» a Irán, en realidad tiene cuatro opciones sobre la mesa —negociar, declarar la victoria y retirarse, seguir como hasta ahora o escalar el conflicto— y no ha elegido ninguna porque, simplemente, «ninguna es buena» .

El rechazo iraní al plan estadounidense y la fijación de condiciones para alcanzar a un acuerdo y poner fin a la guerra, llega en un momento en el que Donald Trump intenta por todos los medios alcanzar una salida negociada, apoyándose en mediadores regionales. Sin embargo, la postura firme de la nación islámica deja claro quien tiene la sartén por el mango en un conflicto bélico cuyas repercusiones se expanden más allá del Medio Oriente y amenazan con generar una crisis económica, energética y política mundial.