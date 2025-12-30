“Terrorismo de Estado”: Moscú apunta a Kiev y anuncia respuesta por ataque a residencia oficial de Putin

El Kremlin acusó al gobierno ucraniano de perpetrar un acto de “terrorismo de Estado” al intentar atacar una de las residencias oficiales del presidente de Rusia, Vladímir Putin y anunció que su respuesta militar ya está “ideada”.

La crisis se desató después de que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, informara el lunes que las defensas antiaéreas rusas derribaron 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance que tenían como objetivo una residencia presidencial en la provincia de Nóvgorod y no dudó en señalar al “régimen de Kiev” como responsable.

«Queremos destacar el hecho de que esta acción se llevó a cabo durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta», indicó, al tiempo que destacó que los drones fueron derribados por sistemas de defensa antiaérea rusa.

Según el canciller, «los objetivos de los ataques de respuesta y el momento en que serán lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia ya han sido determinados».

Consuencuencias diplomáticas del ataque a Putin

Este martes, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, elevó el tono de la acusación durante una entrevista, delineando lo que Moscú percibe como un ataque multifacético no solo contra Putin, sino contra el proceso de negociación con Ucrania.

“Nuestras Fuerzas Armadas saben cómo, con qué y cuándo responder”, afirmó Peskov de manera categórica, dejando claro que se planean represalias militares. “Las consecuencias diplomáticas de estas acciones del régimen endurecerán la posición negociadora de la Federación de Rusia”, añadió.

Peskov enmarcó el ataque como una provocación calculada para desestabilizar los diálogos. “De hecho, este acto terrorista tiene como objetivo perturbar el proceso de negociación. No solo está dirigido contra el presidente Putin personalmente”, dijo, y para sustentarlo recordó el discurso navideño del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el cual habría incluido palabras deseándole la muerte a Putin.

El portavoz argumentó que el ataque también estaba dirigido contra el presidente estadounidense, Donald Trump, debido a que “tiene el objetivo de perturbar sus esfuerzos por facilitar una resolución pacífica del conflicto ucraniano, un conflicto tan complejo”.

No obstante, aseguró que tanto Trump como Putin «mantienen la confianza en el diálogo y lo continúan»

«Tales provocaciones, tales actos de terrorismo de Estado, son incapaces de socavar este nivel de diálogo de confianza entre ambos presidentes», subrayó, dejando en claro que Rusia no se retira del proceso de negociaciones y seguirá adelante con el diálogo y en especial con Washington.

Indignación y una “bofetada” a Trump



El asesor presidencial Yuri Ushakov reveló que Putin informó personalmente a Trump del incidente, el cual ocurrió “inmediatamente después de la ronda de conversaciones en Mar-a-Lago”. Según Ushakov, la reacción del mandatario estadounidense fue de “atónito e indignado”.

«Por nuestra parte, se ha dicho claramente que tales actos terroristas imprudentes no quedarán sin consecuencias y recibirán una respuesta muy seria», afirmó Ushakov, en declaraciones recogidas por RT.

La portavoz de la Cancillería, María Zajárova, fue aún más contundente en su condena. “Es en este preciso momento, cuando se están discutiendo puntos, cuando se están discutiendo planes, cuando se están buscando palabras, que esta chusma, perdón, sanguinaria, rabiosa y terrorista se dedica a socavar los esfuerzos de paz”, declaró, calificando el siniestro como una “bofetada” a Trump.

El propio Donald Trump ya se refirió al incidente, calificando las acciones atribuidas a Kiev como “una pena” y planteó que siente alivio de que su administración, «gracias a Dios», no haya proporcionado a Kiev misiles de largo alcance Tomahawk.