«Texit»: El Movimiento ciudadano que quiere independizar Texas de Estados Unidos

Los partidarios de «Texit» aspiran a que Texas se separe de Estados Unidos y se convierta en una nación totalmente independiente.

La razón principal son diferencias con el Gobierno Federal encabezado por el presidente Joe Biden, en cuanto a una supuesta mala gestión de la crisis migratoria en la frontera sur del país norteamericano.

Cabe recordar que iniciativa del «Texit» fue presentada por Bryan Slaton, miembro de la Cámara de Representantes del estado de Texas el 6 de marzo de 2023 y busca incentivar la aplicación de un referéndum en la boleta electoral durante las próximas elecciones generales, lo que permitirá que los habitantes de Texas decidan si quieren, o no, seguir adelante con la posibilidad de buscar la independencia de Texas para presentar planes legislativos ad hoc.

En esa oportunidad, Slaton informó a través de sus redes sociales que había dado el primer paso hacia la independencia al presentar la iniciativa HB 3596, que se conoce comúnmente como la «Ley de Referéndum de Independencia de Texas» o «Texit».

«La Constitución de Texas es clara en que todo el poder político reside en el pueblo. Después de décadas de continuo abuso de nuestros derechos y libertades por parte del gobierno federal, es hora de dejar que la gente de Texas haga oír su voz», explicó el legislador.

En caso de que la iniciativa avance, se establecería un comité para investigar qué tan factible es la separación, así como presentar planes potenciales respecto a una «legislación tejana».

Tras las recientes tensiones generadas entre el estado de Texas y el Gobierno Federal de los Estados Unidos, la teoría separatista de la referida región cobra, una vez más, importancia entre los especialistas.

En 2021, el representante republicano Kyle Biedermann, ya había presentado un referendo similar al de Slaton, donde se buscaba convocar a elecciones en 2022, esto para que «los texanos determinemos nuestras propias leyes y no 2,5 millones de burócratas no electos en Washington», pero no prosperó.

Eso ha generado polémica y preocupación en la nación norteamericana, ya que Texas tiene gran importancia al ser la segunda economía de Estados Unidos, con un PIB de 2,4 billones de dólares, que se debe a la producción petrolera, además de lana y algodón.

¿Qué pasaría si Texas se independiza de EEUU?

Un reciente reportaje publicado por la cadena de noticias RT, planeta que si las intenciones independentistas de Texas llegaran a tener éxito se convertiría en un país con una superficie de 695 mil kilómetros cuadrados, lo que lo convertiría en una nación similar a Francia en cuanto a su extensión.

Con un índice de más de 30 millones de habitantes, sería el 51° con mayor población del mundo. Asimismo, mencionan su poder económico individual que lo convertiría en un territorio con un producto interno bruto de más de 2 billones de dólares, bastante elevado y que permitiría superar la economía de Brasil, Rusia, Australia, Corea del Sur y otros países desarrollados.

Con su independencia, Texas se convertiría en el séptimo exportador de petróleo del mundo. Esa realidad aunada a la industria nuclear y de otras materias primas ya existentes en la referida región, harían a cada texano mucho más rico conforme a la realidad actual.

Su capital sería Houston y las lenguas oficiales serían el inglés y el español. Esto último considerando la ubicación geográfica que posee.

Cabe destacar, que los antecedentes legales e históricos han impedido que Texas obtenga la independencia de forma legal, y es que la resolución de 1845 por la que se anexó a Estados Unidos señala que el estado puede dividirse en un máximo de cinco nuevos estados, pero no contempla que éste, en su totalidad, pueda formar un nuevo país.