Tragedia silenciada: 606 migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo en lo que va de 2026

Información fue entregada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de la ONU. El organismo indicó que se trata del inicio de año más mortífero en el mar Mediterráneo desde que empezaron a recopilar estos datos en 2014.

Autor: Absalón Opazo
Al menos 606 migrantes murieron o fueron declarados como desaparecidos en el mar Mediterráneo en lo que va de 2026, informó este lunes 23/2 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de la ONU.

El organismo indicó que se trata del inicio de año más mortífero en el Mediterráneo desde que empezaron a recopilar estos datos en 2014.

Según consignaron medios internacionales, la organización estimó que en el último naufragio registrado frente a la isla Creta en Grecia, al menos 30 migrantes se presumen desaparecidos o muertos tras el vuelco de su embarcación debido al mal tiempo.

Las autoridades griegas informaron que hasta el momento solo han podido recuperar 4 cadáveres (tres hombres y una mujer).

Anteriormente, otras 20 personas tuvieron que ser rescatadas en la zona marítima de Kaloi Limenes -también en Grecia- tras el naufragio de su embarcación, que había salido de Libia el pasado 19 de febrero con migrantes en su mayoría sudaneses y egipcios.

Seguiremos informando.

