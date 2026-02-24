Tragedia silenciada: 606 migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo en lo que va de 2026

Al menos 606 migrantes murieron o fueron declarados como desaparecidos en el mar Mediterráneo en lo que va de 2026, informó este lunes 23/2 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de la ONU.

El organismo indicó que se trata del inicio de año más mortífero en el Mediterráneo desde que empezaron a recopilar estos datos en 2014.

Según consignaron medios internacionales, la organización estimó que en el último naufragio registrado frente a la isla Creta en Grecia, al menos 30 migrantes se presumen desaparecidos o muertos tras el vuelco de su embarcación debido al mal tiempo.

Las autoridades griegas informaron que hasta el momento solo han podido recuperar 4 cadáveres (tres hombres y una mujer).

Anteriormente, otras 20 personas tuvieron que ser rescatadas en la zona marítima de Kaloi Limenes -también en Grecia- tras el naufragio de su embarcación, que había salido de Libia el pasado 19 de febrero con migrantes en su mayoría sudaneses y egipcios.

