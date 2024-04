Tribunal de Nueva York anula condena por violación de Harvey Weinstein

El Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló este jueves la condena por delitos sexuales contra el productor de cine Harvey Weinstein por errores en el proceso judicial de 2020 que le supuso una condena de 23 años de cárcel y que significó el nacimiento del movimiento del #MeToo.

El fallo de la corte, sobre el que no cabe recurso, fue aprobado por una exigua mayoría de 4-3 jueces, y se basa en que el juez había mostrado prejuicio al permitir que las mujeres (Dawn Dunning, Tarale Wulff y Lauren Young) que aseguraron haber sido víctimas del productor testificaran sobre acusaciones que no formaban parte del caso.

Cada una de las mujeres le dijo al jurado que Weinstein las había agredido sexualmente después de que se presentaron a lo que pensaron que sería una reunión de negocios.

La defensa del productor del Hollywood argumentó que los testimonios simplemente se usaron para atacarlo sin arrojar ninguna prueba contundente sobre las acusaciones por las que en realidad era enjuiciado. Ante esta situación, el fundador de Miramax no testificó y sus abogados argumentaron que el fallo del juez impedía su capacidad para defenderse efectivamente.

«Concluimos que el tribunal de primera instancia admitió erróneamente el testimonio de supuestos actos sexuales previos no imputados contra personas distintas de las denunciantes de los delitos subyacentes porque ese testimonio no sirvió a ningún propósito material no propenso», señala el fallo, suscrito por la jueza Jenny Rivera.

«El tribunal agravó ese error cuando dictaminó que el acusado, que no tenía antecedentes penales, podía ser interrogado sobre esas acusaciones, así como sobre numerosas acusaciones de mala conducta que retrataban al acusado bajo una luz altamente perjudicial. El efecto sinérgico de estos errores no fue inofensivo», indica el dictamen.

Asimismo, el tribunal ordenó un nuevo juicio para Weinstein.

“El remedio a estos errores enormes es un nuevo juicio“, señala el fallo, que recoge las opiniones discrepantes de los tres jueces que votaron en contra en dos documentos anexos.

«Haremos todo lo que esté en nuestra mano para volver a juzgar este caso, y seguiremos firmes en nuestro compromiso con las supervivientes de agresiones sexuales», declaró Emily Tuttle, subdirectora de comunicaciones y asesora principal de la Fiscalía del Distrito de Manhattan.

Weinstein, de 72 años, está recluido en el Correccional Mohawk de Rome (Nueva York), según el Departamento Estatal de Correccionales y Supervisión Comunitaria. También fue condenado el año pasado en Los Ángeles a 16 años de prisión por cargos de violación y agresión sexual.

Sigue leyendo: