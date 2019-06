Tribunal Supremo español consultará a la justicia de la UE caso del independentista preso y elegido eurodiputado

Sólo pueden plantearse cuando no está clara la solución al caso concreto, y así lo han considerado sobre la situación política del vicepresidente catalán Oriol Junqueras

El Tribunal Supremo español activó los mecanismos y trámites para consultar a la justicia de la Unión Europea sobre el caso de Oriol Junqueras, el independentista catalán que se le negó salir de prisión para firmar el acta de nombramiento como eurodiputado.

La Sala presidida por Manuel Marchena decidió pedir a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular su parecer el respecto. El tribunal estima que las normas europeas sobre «los privilegios e inmunidades» de sus parlamentarios podría tener «incidencia» en la situación de libertad o prisión de Junqueras.

En concreto, el tribunal pregunta a las tres acusaciones si consideran necesaria la consulta al tribunal europeo para resolver sobre la salida de prisión de Junqueras para ser eurodiputado.

En un Auto emitido por los siete magistrados responsables de enjuiciar a Junqueras en la causa del ‘procés‘, el pasado día 14 de junio, se le denegaba el permiso extraordinario solicitado para acudir a la Junta Electoral Central (JEC) a jurar o prometer su cargo como eurodiputado. Ahora, el Supremo paraliza provisionalmente la toma de cualquier decisión y esperará a conocer el dictamen de la Jurisdicción Europea.

En la providencia que se ha hecho pública este martes y que ya ha sido notificada a las partes, la Sala Segunda habilita un plazo de tres días para que tanto su defensa como las acusaciones – Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y la popular ejercida por Vox- presenten las correspondientes alegaciones sobre el mecanismo prejudicial que el Supremo activa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Las consultas al tribunal de la UE sólo pueden plantearse cuando no está clara la solución al caso concreto, y a juicio del Ministerio Público no existe en este caso ninguna duda de cómo debe actuar la Justicia española. «Resultando completamente clara la interpretación dada por el TS a los artículos relativos al derecho de sufragio pasivo de los parlamentarios y además de ello, absolutamente conforme con el artículo 52 del CDFUE [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea] y con la doctrina del TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo], no debe promoverse cuestión alguna prejudicial», sostiene la Fiscalía.

Zapatero conversó con Junqueras

El expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero confirmó este martes que conversó telefónicamente con Oriol Junqueras antes de que terminara el juicio en el Tribunal Supremo.

En una entrevista a Rac-1, consideró que la sentencia del juicio por el 1-O no debería afectar al diálogo, y debería ser «lo más benigna posible», por lo que pide al Gobierno que «estudie» eventuales indultos si los presos «lo piden».

«Tuve un contacto (telefónico) con Junqueras antes del juicio», «lo volvería a hacer», ha dicho Zapatero sobre una conversación que mantuvo con el principal acusado por el 1-O cuando el catalán ya estaba en la cárcel en prisión preventiva. Según ha dicho, fue una conversación «breve», «un saludo» que duró «menos de un minuto», pero suficiente para que Junqueras le dejara claro que «estaba a favor del diálogo», reseña 20 minutos.

Mensaje de Puigdemont

Zapatero tampoco es del todo ajeno a la situación de Puigdemont, que se encuentra en Bélgica huido de la justicia española. Según ha dicho, no ha hablado con él «directamente». «Hay alguna persona que habla con él y habla conmigo, tenemos un muy amigo común y alguna vez me ha dirigido algún mensaje, no directamente», ha afirmado.

Según reseña 20 minutos, para Zapatero la situación de Puigdemont es «la situación más complicada» que tendrá que gestionar el Gobierno de Pedro Sánchez. Ignorando que Puigdemont no ha comparecido ante los tribunales que le reclaman y que el actual presidente de la Generalitat es Quim Torra, Zapatero ha considerado «que un presidente que en el fondo se siente presidente esté donde está y con las condiciones políticas y jurisdiccionales es complicado».

