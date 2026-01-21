Trump amenaza con «borrar Irán de la faz de la Tierra» y Teherán advierte que sus FF. AA. «no tienen reparos en responder con todo»

“Contrario a la moderación que Irán mostró en junio de 2025, nuestras poderosas Fuerzas Armadas no tienen reparos en responder con todo lo que tenemos si volvemos a ser atacados”, afirmó el canciller de Ián Seyed Abás Araqchi.

Las relaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán atraviesan por uno de los momentos más duros y tensos tras las amenazas de destrucción total lanzadas por el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, y la contundente advertencia de respuesta militar por parte de la República Islámica

El cruce de declaraciones entre Washington y Teherán amenazan con reavivar un conflicto que en junio de 2025 ya derivó en una guerra abierta de 12 días.

En una entrevista con NewsNation, Trump declaró este martes que dio «instrucciones muy firmes» para que el ejército Estadounidense responda de manera contundente si Irán intenta llevar a cabo amenazas de asesinato en su contra.

“Si ocurre algo, todo ese país va a volar por los aires”, afirmó el magnate republicano, en una frase que resume la severidad de su advertencia.

El mandatario matizó que actuaría de la misma forma ante amenazas contra cualquier otro ciudadano estadounidense. «Sin duda, les daría muy duro», aseguró.

«Pero he dado instrucciones muy firmes. Si ocurre algo, los van a borrar de la faz de la Tierra», enfatizó.

Trump aprovechó la entrevista para criticar la política de su predecesor, Joe Biden, acusándolo de debilidad.

«Un presidente tiene que defender a un presidente», sostuvo el inquilino de la Casa Blanca.

Respuesta de Irán: Advertencia de «enfrentamiento total»

La réplica de Teherán no se hizo esperar ya que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, trazó una línea entre la moderación pasada y la determinación presente de la nación persa.

En el texto, Araqchi se refirió al conflicto bélico de 12 días que enfrentó a Irán con una coalición israelí-estadounidense.

El canciller insistió en que “esto no es una amenaza, sino una realidad”.

Aunque afirmó que tanto Irán, como él como diploimático, “aborrecen la guerra y prefiere la paz”, lanzó una clara advertencia sobre las consecuencias que tendría una nueva agresión.

El alcance de una nueva guerra: Más allá de la región

Araqchi alertó que un nuevo conflicto podría tener efecto en toda la región de Asia Occidental y el mundo entero, superando con creces los cálculos de Washington y Tel Aviv.

“Un enfrentamiento total será ciertamente feroz y se alargará mucho más allá de los plazos fantasiosos que Israel y sus proxys están tratando de vender a la Casa Blanca”, aseveró.

“Ciertamente envolverá a toda la región y tendrá un impacto en las personas comunes de todo el mundo”. Esta advertencia alude no solo a la posibilidad de un cierre del Estrecho de Ormuz, vital para el flujo petrolero mundial, sino también a una guerra a gran escala.

Acusaciones de injerencia y un conflicto no resuelto

Araqchi también denuncióa injerencia estadounidense en asuntos internos iraníes y acusó a Donald Trump de haber incitado a la «violencia y el caos» durante las protestas económicas que comenzaron en Irán el 28 de diciembre, y recordó que el inquilino de la Casa Blanca amenazó directamente con atacar a Irán si el país continuaba, según afirmó, “el asesinato de manifestantes”.

El diplomático persa denunció que “la amenaza de Trump estaba destinada a arrastrar a EE.UU. a otra guerra con Irán a favor de Israel”.

Además, repudió la implicación israelí, citando una publicación del exsecretario de Estado Mike Pompeo en la red X, donde este admitía la presencia de agentes del Mossad en las protestas iraníes.

Pese a la escalada, el canciller dejó una puerta abierta, aunque exigente, a la diplomacia. Hizo hincapié en que Teherán “siempre ha preferido la paz por encima de la guerra” y ha estado dispuesto a un acuerdo justo sobre su programa nuclear, consignó HispanTV.

Llamó a Washington a cambiar su enfoque y actuar “en base al respeto mutuo”, recordando que todas las acciones hostiles anteriores, desde sanciones hasta agresión militar, “habían fracasado”.