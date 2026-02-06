Trump eliminó video racista contra Barack Obama y su esposa: Casa Blanca había defendido su publicación

Nuevamente, y como ya viene siendo una lamentable costumbre, el Presidente de EEUU, Donald Trump, hizo noticia por su racismo, esta vez, dirigido contra el expresidente del país, Barack Obama, y su esposa Michelle.

Como quedó constatado en distintos medios internacionales, Trump compartió en su red social personal un video que mostraba al matrimonio Obama como monos en una selva, causando la inmediata reacción y condena de la opinión pública del país.

«Esto es una basura racista del presidente Trump. Si te encuentras defendiéndolo, estás en el lado equivocado de la historia», comentó la senadora demócrata por el Estado de Michigan, Elissa Slotkin, al conocerse la noticia.

Según consignó la cadena NBC News, la Casa Blanca inicialmente defendió el video, pero «se encontró con una rápida reacción, incluso por parte de los republicanos, quienes dijeron que era ‘inaceptable’ y ‘racista’ y pidieron a Trump que lo retirara y se disculpara».

Y efectivamente, el cuestionado Mandatario bajó el video la mañana de este viernes.

This is racist garbage from President Trump. If you’re finding yourself defending it, you’re on the wrong side of history. https://t.co/gtuNvUpB9K — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) February 6, 2026

La «explicación»

El video, de alrededor de un minuto de duración, se centraba en afirmaciones falsas de fraude en las elecciones presidenciales de 2020, pero al final, sorpresivamente, aparecía un clip con las caras de Barack y Michelle Obama con cuerpos de monos, mientras sonaba de fondo la canción «The Lion Sleeps Tonight» de The Tokens.

Al respecto, la misma cadena NBC News, citó a un funcionario de gobierno que aseguró que «un empleado de la Casa Blanca hizo la publicación por error», confirmando que «ha sido eliminada».

Sin embargo, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró en tono desafiante que solo se trataba de «un video meme de Internet que muestra al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de ‘El Rey León’. Por favor, detengan la falsa indignación e informen hoy sobre algo que realmente importe al público estadounidense».

Ante esta declaración de Leavitt, el senador republicano por Nebraska, Pete Ricketts, aseguró que «incluso si se tratara de un meme del ‘Rey León’, una persona razonable ve el contexto racista de esto. La Casa Blanca debería hacer lo que cualquiera hace cuando comete un error: eliminarlo y disculparse».

Otro que expresó su indignación fue el senador por Nueva York y líder de los Demócratas en el Congreso, Chuck Schumer, que calificó la publicación de Trump de «racista, vil, aborrecible».

«Esto es peligroso y degrada a nuestro país. ¿Dónde están los republicanos del Senado? El presidente debe eliminar inmediatamente la publicación y disculparse con Barack y Michelle Obama, dos grandes estadounidenses que hacen que Donald Trump parezca un hombre pequeño y envidioso», afirmó Schumer.

Racist. Vile. Abhorrent. This is dangerous and degrades our country—where are Senate Republicans?



The President must immediately delete the post and apologize to Barack and Michelle Obama, two great Americans who make Donald Trump look like a small, envious man. https://t.co/HHhdYZoUGK — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 6, 2026

Even if this was a Lion King meme, a reasonable person sees the racist context to this. The White House should do what anyone does when they make a mistake: remove this and apologize. https://t.co/53Pv7xXCef — Senator Pete Ricketts (@SenatorRicketts) February 6, 2026

