«Trump es el Hitler de nuestro tiempo… Palestina libre!»: Manifestantes confrontan a Presidente de EEUU en un restaurante

Un grupo de manifestantes confrontó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un restaurante de la ciudad de Washington DC.

Según consignaron medios estadounidenses, la acción estuvo liderada por CODEPINK, un grupo feminista y pacifista que denuncia el militarismo y las políticas de la administración de Trump.

La manifestación «interrumpió una cena privada a la que asistían el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otros funcionarios en Washington D.C», reportaron algunos canales de TV.

Algunos de los gritos que se alcanzan a escuchar en el video son: “Ellos festejan mientras Gaza se muere de hambre”, “Trump es el Hitler de nuestro tiempo”, “¡Washington D. C. libre, Palestina libre!“, ”¡Deja de aterrorizar a comunidades de todo el mundo!“ y ”Es hora de irse de Puerto Rico».

Aquí está el video de Trump siendo llamado Hitler en su cara. No tiene precio.

pic.twitter.com/DW489VhR84 — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) September 10, 2025

