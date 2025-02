Trump lanza duras críticas a Zelenski: «dictador sin elecciones» con bajo apoyo popular

En una serie de declaraciones contundentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificándolo como un «dictador sin elecciones» y poniendo en duda la gestión de los fondos que Washington ha destinado al apoyo del régimen de Kiev en el conflicto con Rusia.

Trump, a través de su plataforma Truth Social, arremetió contra Zelenski por no convocar elecciones en medio de la guerra y por la presunta falta de transparencia en el uso de los fondos proporcionados por Estados Unidos.

«Piénsenlo, un comediante de modesto éxito, Volodímir Zelenski, convenció a Estados Unidos de gastar 350.000 millones de dólares para entrar en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que empezar». Donald Trump Presidente de Estados Unidos

El mandatario estadounidense también subrayó que su país ha gastado 200.000 millones de dólares más que Europa en respaldar a Ucrania y que no obtendrá ningún beneficio a cambio.

«Zelenski admite que la mitad del dinero que le enviamos ‘ha desaparecido’. Se niega a celebrar elecciones, está muy abajo en los sondeos ucranianos, y lo único que se le daba bien era tocar a Biden ‘como un violín’. Un dictador sin elecciones». Donald Trump

Una de las principales preocupaciones de Trump es la falta de transparencia en el manejo de los fondos enviados a Ucrania. Según sus cálculos, EE.UU. ha proporcionado más de 300.000 millones de dólares a Kiev, pero cuestiona a dónde ha ido a parar ese dinero. «Nunca he visto una contabilidad al respecto. Damos cientos de miles de millones de dólares y no he visto ninguna contabilidad», criticó.

Además, Trump destacó la necesidad de elecciones en Ucrania y afirmó que Zelenski se encuentra bajo un nivel muy bajo de aprobación popular. «Su índice de aprobación ha caído al 4 %», afirmó, sugiriendo que la celebración de comicios no es una exigencia de Rusia, sino una demanda internacional. Por su parte, Zelenski respondió a estas acusaciones diciendo que la información sobre el supuesto bajo nivel de aprobación «viene de Rusia» y afirmó tener pruebas de que se trata de desinformación.

Elon Musk se suma al debate

En este contexto, Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE), se sumó al debate, comentando que Zelenski debería estar dispuesto a convocar elecciones si realmente es tan popular como asegura.

«Si su índice de aprobación es del 57%, entonces debería estar entusiasmado por celebrar elecciones». Elon Musk

A medida que la guerra en Ucrania continúa, las críticas sobre la falta de elecciones y la gestión de los fondos internacionales se han intensificado, con Trump liderando las acusaciones y pidiendo una rendición de cuentas más clara por parte del gobierno ucraniano. El debate sobre el futuro político de Zelenski y su capacidad para seguir al frente del país en medio del conflicto sigue siendo un tema central tanto en Ucrania como en la escena internacional.

