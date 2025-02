Trump minimiza la figura de Zelenski: ‘ha hecho muy difícil llegar a acuerdos’

En una reciente entrevista con el presentador Brian Kilmeade, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su opinión de que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, no es lo suficientemente relevante para participar en las negociaciones de paz sobre el conflicto en Ucrania. «No creo que él sea tan importante como para estar en las reuniones», afirmó Trump, añadiendo que Zelenski «ha hecho muy difícil llegar a acuerdos». Estas declaraciones se produjeron en medio del descontento de Zelenski por no haber sido invitado a las conversaciones.

Trump no solo criticó la gestión de Zelenski en el conflicto, sino que también sostuvo que la guerra en Ucrania debería haberse evitado. «Rusia atacó, pero no había razón para que atacara, podían haberlo disuadido», afirmó, responsabilizando tanto a Zelenski como al expresidente estadounidense Joe Biden por no manejar adecuadamente la situación previa al estallido del conflicto. Según Trump, la guerra nunca debió haber comenzado y podría haberse evitado con un mejor manejo diplomático.

Además, el mandatario expresó su decepción por los insultos que Zelenski ha lanzado contra él, a pesar del apoyo financiero y militar brindado por Estados Unidos a Ucrania. Trump calificó al presidente ucraniano como «un comediante de éxito modesto», sugiriendo que ha aprovechado la situación para obtener un apoyo masivo de Washington, que ha invertido «350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar».

Foto: X

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com