Trump queda aislado: Europa rechaza enviar buques a Ormuz tras ofensiva contra Irán y advierte que “no es nuestra guerra”

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump, quedó aislado luego de que Europa cerrara filas y le respondiera que no enviará buques para intentar reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz, que fue bloqueado por Irán en respuesta a los ataques perpetrados en conjunto por Washington y Tel Aviv.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 países de la Unión Europea (UE) se reunieron principios de semana en Bruselas para discutir la solicitud del magnate republicano de que los países de la región ayudaran a asegurar estarteria marítima por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo. y que es esencial para exportaciones de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak.

Esta vía navegable, considerada estratégica para el comercio internacional de hidrocarburos, se ha convertido en el epicentro de las tensiones bélicas.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica han sido contundentes en su postura, dejando en claro que las embarcaciones de EE:UU. y las de sus socios no pueden cruzar esta vía marítima, lo que ha encendido todas las alarmas en los países importadores de petróleo.

Ante este escenario, entre las ideas que se barajaron estaba la de ampliar el mandato de la misión naval de la UE —Aspides— para permitir que buques de guerra europeos fueran enviados a patrullar el estrecho entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

Sin embargo, tras horas de conversaciones a puertas cerradas sobre la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, los representantes de Europa dejaron claro que ven esto como un problema que Estados Unidos debe resolver.

“Europa no tiene interés en una guerra interminable”, afirmó la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, después del Consejo de ministros comunitarios cebrado este lunes en Bruselas.

“Esta no es la guerra de Europa”, enfatizó.

Explicó que aunque hubo interés entre los ministros “de fortalecer” la misión naval de la UE en Oriente Medio, no tienen intenciones de cambiar y ampliar el mandato de su misión naval ‘Aspides’

“No hubo deseo por parte de los estados miembros de extender este mandato para cubrir el estrecho de Ormuz (.,.) Nadie quiere involucrarse activamente en esta guerra”, aseveró, cerrando la puerta al envío de buques de guerra al estrecho.

«Por el momento, no existe intención de modificar el mandato de la operación», reiteró.

Presiones de Trump a la OTAN

El presidente estadounidense ha extendido su presión a la alianza transatlántica para que se involucre militarmente en el estrecho de Ormuz, después de prometer que EE.UU. escoltaría a los buques, aunque después su administración reconoció no tener capacidad para hacerlo

Trump declaró al Financial Times el fin de semana que sería «muy malo para el futuro de la OTAN» si los países europeos no respondían a su llamado de ayuda.

Misión del OTAN en Irán es improbable

Sin embargo, una misión de la OTAN en Irán sigue siendo un escenario improbable en la actualidad según declararon a POLITICO cuatro diplomáticos de la alianza .

Plantearon que es poco posible que esta acción reciba el respaldo unánime necesario de los aliados y porque consideran que añadiría poco en comparación con el apoyo bilateral más rápido que los aliados podrían reunir para Estados Unidos.

«Europa no forma parte de esta guerra»

“Además, no es directamente área de responsabilidad de la OTAN”, señalaron en consonancia con las declaraciones de la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, quien señaló que el estrecho de Ormuz «queda fuera del ámbito de acción de la OTAN»

«Europa no forma parte de esta guerra. No hemos comenzado esta guerra», dijo.

Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz también rechazó la idea de comprometer a Berlín en el conflicto, desencadenado cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Teherán el 28 de febrero.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jamenei, hasta entonces líder supremo de Irán, así como la de varios altos cargos militares de la República Islámica. Ante este vacío de poder, Mojtabá Jamenei, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor al frente del liderazgo iraní.

En respuesta a la ofensiva militar, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses ubicadas en países de Oriente Medio.

“La OTAN es una alianza defensiva, no intervencionista. Y precisamente por eso la OTAN no tiene ningún lugar aquí en absoluto”, afirmó Merz.

«Esta no es nuestra guerra», dejó en claro el canciller alemán.

“Los estadounidenses eligieron este camino, junto con los israelíes,” dijo por su parte, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, agregando que la principal responsabilidad de la nación europea era defender el territorio de la OTAN.

“Nosotros no comenzamos esta guerra”, enfatizó Pistorius.

A la par países como Australia, Canadá y Japón han descartado involucrarse en el conflicto gatillado por Washington y Tel Aviv.

Los descargos de Trump contra la OTAN

Trump reconoció que los miembros de la OTAN le informaron a Estados Unidos que «no desean involucrarse» en la operación militar en Medio Oriente, «a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo en nuestras acciones y que consideran que no se puede permitir que Irán posea armas nucleares».

Tras esta negativa, el ultraderechista afirmó que «no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países miembros (…) Lo mismo ocurre con Japón, Australia y Corea del Sur».

«Siempre he considerado que es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros», planteó.

«Como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!», escribió en un mensaje publicando en la plataforma Truth Social.

Aunque Trump insiste en que la OTAN nunca ha apoyado a Estados Unido, POLITICO recordó que la única vez que la Alianza Atlántica activó el Artículo 5 de defensa común fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en respaldo a Washington.