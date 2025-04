¿Trump se quiere lavar las manos con Ucrania, desentenderse del problema al que su misma nación y administraciones han contribuido pues no ve sus negocios prosperar?

Por Bruno Sommer

Trump, sin decirlo explícitamente, ha afirmado que, con él en el poder en vez de Biden, la guerra en Ucrania no habría comenzado. También declaró que, de llegar a la presidencia, acabaría con el conflicto en un día. Ni lo primero ocurrió ni lo segundo se ha materializado.

Su descrédito mundial está en juego en medio de conversaciones para la paz , que un por un lado emprendió Estados Unidos con Rusia en Arabia Saudita ,y a las que ahora asiste Ucrania como a su vez está presente en la “mesa paralela” montada por Macron en París de la mano de Londres.

El pasado 17 de abril, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, tuvo una llamada telefónica con el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ello tras estar en Francia ha informado la Cancillería de la Federación Rusa.

Al encontrarse en París, el Secretario de Estado informó sobre los contactos que él y el Enviado Especial de EEUU, Steven Witkoff, tuvieron allí con representantes de Ucrania, Francia y varios otros países europeos.

El titular subrayó que dichos contactos se dedicaron a las consultas entre Washington y Moscú, incluida la reciente conversación entre el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y Steve Witkoff en San Petersburgo.

El ministro y el Secretario de Estado acordaron comunicarse rápidamente, incluso en vista de las reuniones con la parte ucraniana que los estadounidenses y europeas planean efectuar la próxima semana.

El dicho de “lavarse las manos” hace referencia a negarse a una responsabilidad o abandonarla.

No obstante Estados Unidos ha iniciado gestiones diplomáticas para la paz de importancia como las celebradas en Arabia Saudita a las que ahora asiste Ucrania y que ha calificado un diálogo “constructivo”.

Sin olvidar a Zelenski, Trump señaló en éste abril del 2025 a Putin y Biden como los máximos responsables de la guerra en Ucrania.

«Nunca se debería haber permitido que ocurriera la guerra. Biden podría haberlo detenido, Zelenski podría haberlo detenido, y Putin nunca debería haberlo iniciado» dijo el hombre con vínculos a ambos lados del frente de combate.

A su vez, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio subraya antes de dejar París que Trump no va a continuar con los «esfuerzos» durante «semanas o meses».

Antes de abandonar París, Rubio aclaró que Donald Trump sigue interesado en llegar a un acuerdo en Ucrania, pero advirtió que el presidente «tiene muchas otras prioridades» y está dispuesto a pasar de página si no se producen progresos rápidos.

Por su parte la Federación Rusa señaló que “Serguéi Lavrov confirmó la disposición de Moscú a seguir cooperando con colegas estadounidenses para eliminar con seguridad las causas subyacentes de la crisis ucraniana”.

La problemática sigue siendo que mientras tanto Ucrania sigue deteniendo jóvenes en las calles para llevarlos a morir al frente y que Rusia no ha cesado en sus ataques infundiendo terror en la población ucraniana como ocurrió recientemente en Sumi donde fueron asesinados 34 civiles.

Para la paz duradera y urgente en Ucrania hace falta se sienten todos los intervinientes locales en el conflicto, sobre todo los actores políticos y económicos de carnet ucraniano, pro rusia, pro NATO, y que han sido partícipes de los ocurrido para alcanzar la paz inmediata y que de paso se desactiven mesas como las que promueve Macron para seguir enviando armas a Ucrania que solo extienden el conflicto.

La carrera no debe ser armamentística en Europa ni el mundo bajo ningún punto de vista, si no al contrario se debe usar toda la técnica posible para desactivar la guerra y su financiamiento en el más corto plazo para ser destinado el dinero del infortunio a la reconstrucción de Ucrania y su engrandecimiento como país neutral.

La propuesta hecha por Zelensky de al menos detener la guerra en el aire y en el mar para luego avanzar sobre la retirada de tropas en tierra, sigue siendo un buen paso para detener las muertes y alcanzar la Paz.

Otros términos y la famosa “paz duradera”, deben resolverse con decisiones mucho más profundas y en ese camino hasta tal vez Trump alcanza soluciones para la “crisis interna” que debe atender producto de años de esquizofrenia de la economía de guerra estadounidense.

La ambigüedad de Trump puede no solo ser una omisión política pasiva agresiva: es un riesgo existencial para Ucrania y la estabilidad global. Mientras líderes evaden su rol, civiles mueren, y Europa retrocede a un siglo XX de fronteras movedizas. La paz no se construye con neutralidades cómplices, sino con la firmeza de quienes, teniendo poder, eligen no mirar hacia otro lado sin por ello sacrificar vidas humanas.

Bruno Sommer