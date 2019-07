Trump tuitea ataques racistas contra congresistas demócratas progresistas

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez criticó el pasado domingo al presidente Donald Trump por insinuar que ella y otras demócratas de la Cámara de Representantes no eran ciudadanas estadounidenses, y dijo que el presidente está “enojado porque no puede concebir un Estados Unidos que nos incluya”.

En una serie de tuits, Ocasio-Cortez se lanzó contra Trump, quien anteriormente había escrito en Twitter que ella y otras legisladoras demócratas de recién ingreso no habían nacido en Estados Unidos y sugirió sarcásticamente que “regresen y ayuden a reparar los lugares arruinados e infestados de crímenes de donde vinieron”. Aunque los tuits de Trump no incluían los nombres de las congresistas, el presidente se refirió a la demócrata de Nueva York la semana pasada cuando defendió a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Tras los ataques de Trump del domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, defendió a las congresistas y condenó al presidente. “Cuando @realDonald Trump le dice a cuatro congresistas estadounidenses que regresen a sus países, él reafirma que su plan para “hacer Estados Unidos grande otra vez” siempre se ha tratado de hacer que Estados Unidos sea blanco otra vez”, escribió Pelosi. “Nuestra diversidad es nuestra fuerza y nuestra unidad es nuestro poder”.

“Está enojado porque no puede concebir un Estados Unidos que nos incluya a nosotros. Confía en un Estados Unidos asustado para su saqueo”, escribió Ocasio-Cortez, agregando en otro mensaje que el país del que “proviene” es Estados Unidos.

“¿Pero sabe cuál es el problema de todo esto, señor presidente? Además de no aceptar un Estados Unidos que nos eligió, tampoco puede aceptar que no le tememos. No puede aceptar que denunciaremos su engaño y ofreceremos una visión positiva para este país. Y eso es lo que lo pone furioso”, escribió.