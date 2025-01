Trump y sus políticas basadas en la exclusión y el prejuicio en instituciones militares y gubernamentales

El reciente anuncio de Donald Trump de expulsar a las personas transgénero del ejército y desmantelar los programas de diversidad plantea serias preocupaciones sobre los principios que deben guiar a las instituciones militares y el gobierno. Las nuevas directrices, en lugar de fortalecer las capacidades de defensa, representan un retroceso que privilegia una visión excluyente y discriminatoria del servicio militar.

Trump justifica estas medidas bajo la premisa de restaurar una «cultura profesional masculina», lo que revela una visión arcaica que no solo ignora los avances en derechos civiles, sino que también contradice las necesidades actuales de las fuerzas armadas.

La exclusión de los soldados transgénero y la eliminación de los programas de diversidad son medidas basadas en prejuicios, no en datos. No hay evidencia clara que respalde la idea de que la inclusión de personas transgénero debilita el rendimiento militar. De hecho, muchos estudios apuntan a que las políticas de inclusión fortalecen la cohesión y moral de las tropas, al promover un entorno donde todos los miembros son valorados por su capacidad profesional y no discriminados por su identidad.

Este giro hacia un militarismo excluyente no solo erosiona los derechos de las personas trans, sino que también coloca a las fuerzas armadas en una posición desventajosa en términos de modernización y eficiencia. En un contexto global en el que las fuerzas armadas enfrentan amenazas complejas y diversas, la rigidez ideológica y el rechazo a la diversidad solo debilitará al ejército, en lugar de fortalecerlo.

Foto: Redes

