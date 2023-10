Una Cumbre Mundial para la Paz en Jerusalén y en Kiev: Abajo el Muro de Gaza

Urgen dos cumbres mundiales para La Paz con actores neutrales abriendo la mesa y los países en conflicto decididos a dialogar el tiempo que sea necesario hasta alcanzar Concilio y Paz duradera.

Estas cumbres han de ser dos: una Kiev y otra en Jerusalén. Dos, por la naturaleza y orígenes «diferentes» de los conflictos, aunque ambas reuniones apuntan a un mismo fin en general: No más guerras por recursos naturales y ambición geoestratégica de los Estados Nación y Coorporaciones extractivistas.

Si Naciones Unidas no las propicia, teniendo un deber ético de hacerlo, es un ente que pierde credibilidad cuando el mundo lo que pide es el fin a la guerra si uno mide las sensaciones de las personas en las redes sociales.

El mundo en su mayoría no solo condena las guerras que más conoce por los medios de comunicación como son las que ocurren en Palestina y Ucrania, dos territorios y pueblos bajo ocupación.

La gran parte de las personas que vive lejos de los territorios en guerra, toma partido por un bando, por una nación en particular y generalmente es aquella nación que los medios de comunicación comunican como la agredida sin explicar bien quién fue el primer agresor o quién comenzó realmente el conflicto, cuando justamente es con verdad e historia que se puede construir la paz duradera…reconociendo, reparando, educándoos para la paz.

El sistema de medios para Occidente esconde las atrocidades del United Kingdom que diera creación a Israel. Y los responsables originales también deben ser parte de la mesa para alcanzar la Paz.

La idea de que a China le conviene la guerra tanto como a Estados Unidos para tener bajo presión Europa y el centro del mundo, es una mirada de geopolítica facilista que busca confundir y no se condice con los esfuerzos de construcción de nuevos bloques económicos como el BRICS y la cooperación que se da un mundo que entiende la multipolaridad es el futuro.

Hay que señalarlo. Si bien Rusia en un comienzo conquistó el corazón del pueblo de Crimea mediante democracia y sin balas, luego se desataría una operación que no pararía comenzando por las sanciones de un bloque sobre otro hasta terminar en una guerra total sea ésta invasiva o defensiva en el corazón de Europa y con desgracia principalmente para los pueblos en territorio ucraniano.

Tarde o temprano el expansionismo de Occidente sobre Oriente trajo más guerra por apoderarse de recursos naturales estratégicos en Medio Oriente que Rusia ahora defiende junto al pueblo árabe en operaciones que han buscado sacar de Siria a Israel y Estados Unidos, los que unidos llevaron tanto terror a medio Oriente como también lo hizo Inglaterra, como también lo hicieron aquellas naciones Europeas cuyo colonialismo estuvo asociado a tropas militares de un reino – privadas , luego estado- privadas y guerra.

Estas cumbres que instamos a celebrarse por la Paz en Kiev y en Jerusalén, solo pueden alcanzarse con deseo de paz , verdad y justicia, Cumbres que debiesen contar con la presencia de las máximas autoridades del mundo involucradas donde China y Latinoamérica pueden ser grandes articuladores de Paz.

Grandes hombres como Andres Manuel López Obrador, Presidente de la Federación Mexicana puede ser un gran mediador, como también el presidente Lula da Silva, el Presidente Gustavo Petro y por su puesto el Presidente Xi Jinping…

Los pueblos pacifistas del mundo les respaldarían, la misma Europa lo haría con sus pueblos diversos con un corazón por la paz consciente y reaccionando a las miserias de la guerra que bien conocen para combatirla en todo lugar con acciones de paz hasta sacar del corazón de Alemania los enclaves de la OTAN cerebro de un pacto militar que de defensor se hizo el agresor del mundo en todos sus puntos cardinales.

Será la misma Europa la que se hermanará a sus vecinos naturales continentales Rusia y los países Árabes para expulsar la guerra de la mano de China que como actor preponderante de las fuerzas en el Mundo por la Paz.

La reunión que sostendrán este mes de Octubre del 2023 entre Putin y Xi Jinping es de alta importancia.

Quienes obraron por la guerra han de sufrir un castigo que no sea la misma muerte -tal vez lo merecen pero queremos lograr paz- que crearon por las razones que sea en un genocida «perdón de los pecados».

La Roma que asesinó en nombre de Cristo, también debe redimirse como también Londres y por ello, éste debe ser un gran Concilio para llevar paz a las presentes generaciones y legar paz a las futuras.

En nombre de Dios no se mata, y no se mata en nombre de nadie, dejándose expreso que en futuro levantar un arma para provocar daño con cualquier tipo de artefacto para agredir a otr@ , sea penado drásticamente, más si el arma es más sofisticada y mortal mayor el castigo, pues sin sistema de Justicia efectivo tampoco hay Paz.

Hágase en defensa de la mujer, del niño del hombre y la Paz, por amor al prójimo.

Constrúyase una cultura y educación de la no agresión y un entorno donde la violencia no tenga que ser nuestra respuesta ante tanta injusticia si no donde nuestra respuesta sea el socialismo de los recursos, la paz para el bienestar humano, el amor y la solidaridad solida en respuesta a obras de caridad exculpatorias.

Desmiéntase la idea de que el socialismo fracasó ante el capitalismo cómplice de tanta guerra. Demuéstrese con hechos que un sistema mixto es posible con política, comunicación y sin balas, con fuerza de la razón y sin miedos venceremos por el peso de la historia y la educación de la sociedad.

Reúnanse presidentes, parlamentarios, religiosos, empresarios, poderes económicos, científicos, artistas, sabios del mundo ante tanta miseria para construir el bien de la humanidad con Cumbre mundial en Kiev y en Jerusalén.

Suspéndase cualquier otra agenda de momento para dar prioridad a la Paz en momentos que una escalada del conflicto, por sed de venganza puede llevarnos a un camino sin retorno.

No queremos más sangre derramada y terror humano del que ya se ha creado, es tiempo de Paz.

Para aquellos con demasiada testosterona y rabia para querer llegar a matarse para imponer su fuerza, enfrentarse a combos los rivales con juez que termine la pelea antes de la muerte de algún energúmeno.

Vecindad, comunidad y un sin fronteras para la NO guerra entre naciones y pueblos del mundo donde la seguridad no sea monopolio de nadie si no un acto de cooperación entre quienes deciden construirse por la Paz en Europa, Medio Oriente y el Mundo.

Suspenda Chile todo envío de material metálico o de sales y nitratos, química que alimente la industria de la guerra, y si no obedecen las autoridades nacionales hágase juicio internacional contra todos los países que la terminan promoviendo abasteciendo con armas o materiales la guerra.

Hágase fiscalización que dé carácter de revocatorio al suministro de armas si un Estado ocupa las armas contra sus propio pueblo o con otro Estado vecino.

No más ciencia para el desarrollo de nuevas armas más mortales y terroríficas y toda la ciencia para la Paz y el bienestar de los pueblos en armonía con nuestro medio ambiente. El mundo es grande y basta para todos, debemos cuidar la Tierra legada en este punto del cosmos que no es de creación humana sino Universal.

Si esas cumbres son exitosas, para la reparación inmediata de los países víctima, repítanse en cada lugar del orbe donde exista guerra estas Cumbres, llevando amor, Paz y diálogo ahí donde el shock de esta centuria llevó destrucción y muerte para enfrentarnos los unos a los otros mientras el sistema financiero internacional se reestructura regando desgracia, bloqueos y noticias falsas para enemistarnos más en vez de llevar paz y bienestar a los pueblos.

El Presidente Lula da Silva ya se propuso para mediar para la Paz y se lo hizo saber al Presidente Xi Jinping, también se lo dijo al Presidente Jhon Biden, pero ni el ni él ni el Presidente Wladimir Putin han decidido aún sentarse a conversar decididamente. Se les necesita para alcanzar un Concilio de paz duradera.

El Presidente Volodymyr Zelensky por su parte no ha sido capaz de alcanzar la Paz de manera bilateral con Rusia y las vías diplomáticas han sido torpedeadas, no se logró frenar la guerra heredada de Proshenko y territorios que reclamaban autodeterminación con el apoyo de Rusia, pueblos a los que Ucrania no ha renunciado a recuperar militarmente con todos los argumentos de integridad territorial que puede tener, desde que su fuerza armada fue regada con pólvora del defender una bandera y frontera en particular, aunque no fuese por el bien del mismo pueblo ni del vecino, si no a instancia de intereses extranjeros.

Desde el momento en que la bandera como símbolo junto a la frontera dibujada en un mapa explotaron en el corazón de las personas por amplificación del relato nacionalista en el sistemas de medios, se dividió al pueblo en «buenos y malos según conveniencia «… se crearon muros del terror y el apartheid como es el que encierra a Gaza por obra de la ocupación de Israel, muro que tiene que comenzar a caer para el libre tránsito de los pueblos en Tierra de Paz y prosperidad para sus habitantes y peregrinos.

Por la Paz, El Ciudadano