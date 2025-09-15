«Una ganancia financiera estimada en más de USD 5.000 millones»: Medio alemán señala que Trump se convirtió en «rey de las criptomonedas»

Un reporte del medio alemán DW señala que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se posicionó como el «rey de las criptomonedas» tras obtener millonarias ganancias por este ítem luego de la salida a la bolsa en Nasdaq de su firma cripto.

Según consigna el medio europeo, «desde las monedas meme hasta las monedas estables -monedas digitales diseñadas para mantener un valor fijo-, la ganancia financiera se estima en más de 5.000 millones de dólares (4.250 millones de euros) sobre el papel, lo que ha suscitado acusaciones de especulación sin precedentes por parte de un Presidente en ejercicio».

En esa línea, el reporte apunta a que Trump y su familia se están embolsando miles de millones de dólares gracias a sus inversiones en criptomonedas «aprovechando un mercado poco regulado que él mismo ha moldeado activamente».

«Dos empresas impulsan los beneficios criptográficos de la familia Trump: World Liberty Financial (WLF), una plataforma financiera descentralizada que permite a los usuarios con tokens $WLFI ayudar a configurar las normas de préstamo de la plataforma, y American Bitcoin Corp. (ABTC), una empresa minera de bitcoins que cotiza en el Nasdaq», indica la publicación.

En el último tiempo, agrega el reporte de DDW, «WLF ha ganado millones con la venta de tokens $WLFI vinculados al nombre de Trump, mientras que ABTC, respaldada por sus hijos, posee importantes activos en bitcoins y vio cómo sus acciones subían un 110 % en su debut, antes de cerrar un 16,5 % por encima del precio de apertura de 6,90 dólares».

«Según la agencia de noticias Reuters, una entidad empresarial de Trump posee el 60 % de WLF y tiene derecho al 75 % de los ingresos por la venta de monedas», añade el reportaje.

«Socava la confianza pública»

El reportaje de DW destaca varias críticas. Por ejemplo, «que la doble función del Presidente republicano como beneficiario de las criptomonedas y responsable político, socava la confianza pública y difumina la línea entre la gobernanza y el enriquecimiento personal».

En esa línea, Ross Delston, abogado independiente estadounidense y perito, afirma que las empresas de criptomonedas podrían ofrecer a actores sin escrúpulos la oportunidad de comprar influencia con Trump, simplemente invirtiendo en sus monedas digitales.

