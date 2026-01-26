Unión Europea inicia investigación contra Elon Musk por generación de imágenes de explotación sexual infantil con IA «Grok»

Medios internacionales informaron este lunes 26/1 el inicio de una investigación, por parte de la Unión Europea, en contra de la red social X, propiedad de Elon Musk, debido a la generación de millones de imágenes sexualmente explícitas que involucran a niños y niñas.

A través de un comunicado, la UE señaló que la acusación está enfocada en la IA (inteligencia artificial) de dicha red social, «Grok», que según el Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH) ha generado alrededor de 3 millones de imágenes sexuales de mujeres y niños en «solo días».

«Las falsificaciones sexuales de mujeres y niños son una forma violenta e inaceptable de degradación», afirmó al respecto la diplomática Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia.

«Con esta investigación, determinaremos si X cumplió sus obligaciones legales bajo la Ley de Servicios Digitales, o si amenazó los derechos de los ciudadanos europeos, incluyendo los de mujeres y niños, como daños colaterales de su servicio», agregó Virkkunen.

De acuerdo a lo informado, Elon Musk arriesga a una multa de aproximadamente el 10% de los ingresos mundiales de X, unos 24.5 millones de dólares.

The European Union has launched a wide-reaching investigation into Elon Musk’s Grok chatbot on X following global outrage over its ability to generate sexually explicit images, including of children.https://t.co/tba6Sq6NKK pic.twitter.com/UzsXIzYK8X — CNN (@CNN) January 26, 2026

Seguiremos informando.