Unión Europea inicia investigación contra Elon Musk por generación de imágenes de explotación sexual infantil con IA «Grok»

"Las falsificaciones sexuales de mujeres y niños son una forma violenta e inaceptable de degradación", afirmó al respecto la diplomática Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia.

Unión Europea inicia investigación contra Elon Musk por generación de imágenes de explotación sexual infantil con IA «Grok»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Medios internacionales informaron este lunes 26/1 el inicio de una investigación, por parte de la Unión Europea, en contra de la red social X, propiedad de Elon Musk, debido a la generación de millones de imágenes sexualmente explícitas que involucran a niños y niñas.

A través de un comunicado, la UE señaló que la acusación está enfocada en la IA (inteligencia artificial) de dicha red social, «Grok», que según el Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH) ha generado alrededor de 3 millones de imágenes sexuales de mujeres y niños en «solo días».

«Las falsificaciones sexuales de mujeres y niños son una forma violenta e inaceptable de degradación», afirmó al respecto la diplomática Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia.

«Con esta investigación, determinaremos si X cumplió sus obligaciones legales bajo la Ley de Servicios Digitales, o si amenazó los derechos de los ciudadanos europeos, incluyendo los de mujeres y niños, como daños colaterales de su servicio», agregó Virkkunen.

De acuerdo a lo informado, Elon Musk arriesga a una multa de aproximadamente el 10% de los ingresos mundiales de X, unos 24.5 millones de dólares.

Seguiremos informando.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Elon Musk demanda por 134 mil millones de dolares a OPEN Ai y Microsoft

Hace 1 semana
El Ciudadano

España cita a declarar a Elon Musk y Mark Zuckerberg por gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación

Hace 1 mes
El Ciudadano

"Lo denuncié, ella no sabía que la habían grabado": U. de Chile difunde campaña para erradicar violencia sexual digital hacia las mujeres

Hace 2 meses
El Ciudadano

Spain Summons Elon Musk and Mark Zuckerberg for Hearings on Democratic Governance in Digital Services and Media

Hace 1 mes
El Ciudadano

Fuerzas productivas e inteligencia artificial

Hace 1 mes
El Ciudadano

BRICS asume los desafíos de democratizar la IA: oportunidad clave para la cooperación Sur-Sur

Hace 1 mes
El Ciudadano

Estados Unidos por orden de Trump abandona 66 organizaciones internacionales: Volver a las cavernas

Hace 3 semanas
El Ciudadano

“Reparto de flyers durante campaña de candidato a diputado”: PNL sobre vínculo con influencer  acusado de explotación sexual infantil  

Hace 1 mes
El Ciudadano

"Queremos blindar los avances de los derechos para las mujeres ante las amenazas": Presentan reforma para elevar aborto en 3 causales a rango constitucional

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano