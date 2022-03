Venezuela expresa su solidaridad a China por accidente aéreo

El Gobierno de Venezuela emitió un comunicado en el que expresa sus condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas del accidente aéreo que se registró en las montañas de la región china Guangxi (sur), con 132 personas a bordo, destaca una nota de Sputnik.

«Ante este hecho, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su profundo sentimiento de pesar y solidaridad a los familiares de las víctimas, y alientan a quienes desarrollan las tareas de rescate en estas trágicas circunstancias», reza la misiva publicada en la cuenta oficial de Twitter de la cancillería venezolana.

En el documento, el Gobierno venezolano también extiende su mensaje de hermandad y solidaridad a China frente a la catástrofe suscitada.

Según la Administración de Aviación Civil de China, en horas de la tarde de este 21 de marzo un avión de la aerolínea Eastern Airlines con 132 personas a bordo se estrelló en las montañas de la región de Guangxi.

La aeronave viajaba desde la ciudad de Kunming hacia Guangzhou cuando perdió contacto con 123 pasajeros a bordo y 9 miembros de la tripulación.

Posteriormente, la compañía emitió un reporte en el que confirmó los detalles del siniestro, así como la cantidad de personas a bordo, en tanto las labores de rescate continúan en medio de la dificultad por el mal tiempo y las limitantes para acceder a la zona.

El peor desastre aéreo en China

Una nota de CNN indica que no se han encontrado sobrevivientes del accidente aéreo de China Eastern Airlines, mientras los esfuerzos de búsqueda entraron en su segundo día el martes, según los medios estatales chinos.

En el peor desastre aéreo de China en más de una década, el Boeing 737-800, que transportaba a 132 personas, se estrelló el lunes por la tarde en una remota región montañosa del sur del país cuando volaba de Kunming a Guangzhou.

La causa del accidente aún no está clara y las autoridades no han publicado más información sobre las víctimas. Según el diario estatal China Youth Daily, los investigadores en el lugar, que enfrentan un terreno difícil y mal tiempo, no han localizado las llamadas cajas negras del avión (los datos de vuelo y las grabadoras de voz de la cabina) que podrían contener pistas cruciales sobre cómo ocurrió el desastre.

Fotos y videos publicados por los medios estatales muestran columnas gigantes de humo que se elevan sobre las montañas luego del accidente.

Los equipos de búsqueda y rescate se abren paso entre la espesura, llena de escombros y partes de aviones. Carteras, tarjetas de identificación y fragmentos de un teléfono se encontraban entre las pertenencias personales esparcidas por el suelo, informó China Youth Daily.

«Se encontraron restos del avión en la escena, pero en este momento no se ha encontrado a ninguno de los desaparecidos a bordo del avión», dijo la emisora estatal CCTV el martes por la mañana, citando a los equipos de rescate.

El avión perdió contacto con los controladores de tráfico aéreo sobre la ciudad de Wuzhou. En los minutos previos al desastre, se encontraba a una altitud de crucero de 29.000 pies (unos 8.900 metros), según los datos de seguimiento de vuelo de FlightRadar24. Luego, el avión cayó en picado tan rápido que descendió más de 25.000 pies (7.600 metros) en menos de dos minutos.

Las imágenes de seguridad de una empresa minera cerca del lugar del accidente muestran lo que parece ser un avión que se precipita hacia el bosque, casi vertical en su rápida caída.

