Video | Tel Aviv bajo las bombas: la guerra que Israel desató en Gaza golpea ahora su propio territorio

El eco de más de dos años y medio de ofensiva ininterrumpida sobre la Franja de Gaza ha regresado para instalarse en el corazón de Israel. Lo que durante meses fue un conflicto unidireccional, donde la población gazatí soportaba el peso de la maquinaria bélica israelí, ha mutado en una escalada regional que ahora siembra el terror en las calles de Tel Aviv.

Videos e imágenes que circulan en las redes sociales muestran el momento en que drones y misiles iraníes impactan en la urbe israelí, un escenario que, según describe el medio Spanish Revolutiion «hasta hace muy poco parecía impensable para una sociedad acostumbrada a vivir bajo el paraguas de su superioridad militar».

Cabe recordar que el pasado 28 de febrero, Estados Unidos (EE.UU.) e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán, en el que fue asesinado el líder supremo Ali Jamenei.

La agresión, denunciada por Teherán como una flagrante violación de su soberanía, dejó un saldo de más de 1.330 muertos en territorio persa, incluidas 171 niñas en la escuela primaria de Minab, al sur del país, y en respuesta emprendió una contraofensiva con misiles contra Israel y bases y activos estadounidenses en la región de Asia Occidental.

En una nueva oleada de ataques reivindicados por la Guardia Revolucionaria de Irán, la nación persa lanzó proyectiles que lograron alcanzar puntos neurálgicos, incluyendo «un centro de comunicaciones en el sur de Tel Aviv, además de instalaciones militares en Jerusalén y Haifa».

Lo que antaño era un bastión inexpugnable, se ha transformado en un paisaje de guerra, la urbe del régimen sionista muestra calles vacías, comercios cerrados y una población refugiada en sus hogares, experimentando en carne propia el confinamiento y el miedo que han definido la existencia en Gaza durante los últimos dos años y medio.

Cuando la guerra cambia de dirección: el colapso del escudo de seguridad israelí

La doctrina militar israelí se ha sostenido durante décadas en una supuesta superioridad tecnológica, una inteligencia militar de élite y sistemas de defensa como la icónica Cúpula de Hierro..

Sin embargo, los acontecimientos de las últimas horas han hecho trizas esa narrativa de invulnerabilidad. Las informaciones que emergen desde la zona de conflicto apuntan a un fallo en los sistemas de interceptación que no estarían en condiciones de gestionar el volumen o el tipo de proyectiles lanzados por Teherán.

«Misiles iraníes de gran tamaño han logrado impactar directamente en zonas urbanas, en algunos casos sin que siquiera sonaran las sirenas de alerta, algo extremadamente inusual en el sistema de defensa israelí», reportó Spanish Revolution, al tiempo que compartió registros de los bombardeos.

‼️La Guardia Revolucionaria de Irán anunció una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases y barcos estadounidenses en la región esta pasada noche. El cuerpo armado iraní afirmó haber alcanzado un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, además de centros… pic.twitter.com/QN5M4HbvVR — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) March 11, 2026

Según este medio, las autoridades han ordenado confinamientos parciales en varias zonas de Tel Aviv y otros puntos de Israel, mientras la población permanece a la espera de nuevos ataques.

«El cierre de comercios y la paralización de la actividad urbana reflejan una situación que empieza a resultar insostenible para quienes viven allí. Y aun así, las cifras reales de víctimas o daños siguen siendo imposibles de verificar», señaló.

Asimismo, destacó que Israel mantiene una estricta censura militar sobre lo que ocurre dentro del país durante los ataques, lo que limita el acceso de información.

A la par, según una fuente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) citada por New York Post, el sistema de defensa antimisiles se vio completamente desbordado durante un ataque perpetrado porHezbolá.

De acuerdo con los antecedentes «la Cúpula de Hierro solo derribó la mitad de los 100 misiles que el movimiento chiita libanés lanzó el miércoles hacia territorio israelí.

La fuente declaró al diario estadounidense que, en respuesta a ese ataque —que no está claro qué daños ocasionó—, las FDI están preparando una invasión terrestre al Líbano.

Un portavoz del cuerpo militar indicó que «no tolerarán ningún daño a civiles israelíes y responderán con contundencia ante cualquier amenaza que se plantee contra el Estado de Israel», reportó RT.

Una escalada que nadie sabe cómo terminará

Mientras los misiles continúan cayendo, el conflicto ha trascendido la esfera bilateral palestino-israelí para expandirse a una escala verdaderamente regional.

La advertencia de Irán es clara, como parte de su contraofensiva, no solo golpea Israel, sino que también está atacando infraestructuras y posiciones militares estadounidenses en Oriente Medio.

Según fuentes iraníes, consignadas por Spanish Revolution, la presión es tal que «Estados Unidos habría tenido que replegar parte de sus operaciones navales fuera del Golfo Pérsico, operando desde puntos más alejados como Chipre o Grecia, con flotas situadas a distancias cercanas a 1.000 kilómetros de la zona caliente».

Este escenario sugiere una reconfiguración significativa del equilibrio militar, evidenciando la capacidad de Irán para proyectar poder y disuadir a la flota más poderosa del mundo como parte de su operación «Promesa Verdadera 4».

En este contexto, la retórica desde Teherán se ha endurecido hasta un punto de no retorno. El mensaje que transmiten sus dirigentes es de una determinación absoluta y sostienen que «ya no habrá negociaciones tras lo ocurrido».

La premisa de la nación persa es que se han pasado décadas preparándose para un escenario de confrontación directa, el cual ahora parece estar materializándose.

Frente a esta determinación, desde Washington, la perspectiva es de creciente preocupación. Varios analistas militares advierten que el conflicto está evolucionando más rápido de lo previsto y que los costos materiales son altísimos.

Algunos informes señalan que «los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses están consumiendo munición a un ritmo muy elevado, lo que podría convertirse en un problema si la escalada se prolonga durante semanas o meses», consignó el medio citado.

En medio de ese tablero en llamas, ha emergido una escena que se ha vuelto viral, un vídeo grabado en Irán muestra misiles cayendo cerca de una multitud, mientras la gente, lejos de huir despavorida, empieza a cantar, dejando en evidencia la capacidad del pueblo persa de resistir,