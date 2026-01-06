Xi Jinping apunta a la hegemonía tras el secuestro de Maduro: “actos unilaterales socavan gravemente el orden internacional”

El presidente de China, Xi Jinping, indicó que una estrategia de intimidación unilateral ha dañado seriamente el orden global, al referirse a los ataques militares perpetrados por Estado Unidos contra Venezuela durante la madrugada del pasado sábado 3 de enero que culminaron con el secuestro y traslado forzoso del mandatario, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores hasta Nueva York.

«El mundo actual está experimentando cambios y turbulencias que no se veían desde hace un siglo, con actos unilaterales de hegemonía que socavan gravemente el orden internacional», afirmó Xi a la prensa durante una reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin,

«Todos los países deben respetar las vías de desarrollo elegidas de forma independiente por los pueblos de otras naciones, cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; y las grandes potencias, en particular, deben dar ejemplo en este sentido», afirmó.

Previo a las declaraciones del líder chino, el canciller Wang Yi, planteó que ningún país debería asumir el papel de policía ni de juez internacional y que la soberanía y la seguridad de las naciones «deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional».

El diplomático recordó que el gigante asiático siempre dejado en claro que se opone a las amenazas o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, consignó RT.

Supuesto «juicio» de EE.UU. contra Maduro viola soberanía nacional de Venezuela

Tras los ataques ordenados por el mandatario estadounidense Donald Trump, Maduro y Flores fueron trasladados al país norteamericano y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde enfrentarán un juicio por supuesta «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».

Desde China indicaron que el gobierno de Estados Unidos ha ignorado el estatus del presidente venezolano como jefe de Estado al procesarlo abiertamente y llevar a cabo un supuesto «juicio» en un tribunal bajo su propia jurisdicción, violando gravemente la soberanía nacional de Venezuela y socavando la estabilidad de las relaciones internacionales.

«Ningún país puede colocar sus propias normas por encima del derecho internacional», declaró la vocera de la cancillería china Mao Ning en una conferencia de prensa, tras señalar que Pekín instó a Washington a liberar de inmediato al mandatario venezolano y su esposa, así como a garantizar la seguridad personal de ambos, consignó la agencia de noticias Xinhua.