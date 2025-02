Zelensky rechaza conversaciones entre EE.UU. y Rusia en Arabia Saudí

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró este lunes que Ucrania no participará en las negociaciones programadas entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudí, según informó la agencia Interfax-Ucrania. Las conversaciones, previstas para esta semana, tienen como objetivo discutir posibles soluciones al conflicto entre Rusia y Ucrania.

También puedes leer: Rusia y EE.UU. reabren canales de comunicación para mejorar relaciones bilaterales

Zelensky subrayó que Kiev no fue informado sobre estos encuentros y reiteró que su país no aceptará ningún acuerdo que se alcance sin su participación. «No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y no reconoceremos tales acuerdos», afirmó tajantemente el mandatario ucraniano.

El presidente también aclaró que su visita oficial a Arabia Saudí, prevista para el martes, no está relacionada con las reuniones entre representantes estadounidenses y rusos que se llevarán a cabo en el país. Las delegaciones de ambos países mantendrán conversaciones para explorar opciones de paz en el conflicto, según reportes de medios locales.

Esta declaración refleja una postura firme de Ucrania en cuanto a su exclusión de las conversaciones diplomáticas, subrayando la importancia de que cualquier acuerdo relacionado con el conflicto incluya la participación activa de Kiev.

Fuente: Agencia Xinhua/El Ciudadano

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com