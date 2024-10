Adiós a Paul Di’Anno, la primera voz de Iron Maiden que marcó a generaciones de fans en Chile

El mundo del rock está de luto, Paul Di’Anno, primer cantante de Iron Maiden, murió este lunes a los 66 años, en su casa en la ciudad inglesa de Salisbury.

El vocalista considerado una leyenda del heavy metal,había sido noticia en los últimos años por su salud, ya que se le extirpó un absceso en un pulmón y después se sometió a dos cirugías para reconstruir sus rodillas, motivo por el cual se encontraba en silla de ruedas.

La información fue publicada en las redes del cantante, a través de un comunicado del sello Conquest Music.

Su nombre real era Paul Andrews y nació en Chingford, East London, el 17 de mayo de 1958, pero era mundialmente por su seudónimo, Paul Di’Anno. Fue la voz principal de Iron Maiden en su álbum debut de 1980 y en el aclamado “Killers” de 1981.

Aunque fue reemplazado posteriormente por Bruce Dickinson, su contribución a la banda dejó una huella profunda entre los seguidores de “La Doncella de Hierro”, ya que le dio la voz a grandes éxitos como «Running Free», «Phantom Of The Opera» y «Wrathchild», entre otros.

Desde que dejó Maiden, tuvo una larga y agitada carrera discográfica con grupos como Battlezone y Killers, y también numerosos proyectos solistas y apariciones como invitado.

A pesar de tener que desplazarse en silla de ruedas, en los últimos años, Paul Di’Anno se dedicó a recorrer el mundo presentando un repertorio que resaltaba su legado con Iron Maiden, acumulando más de 100 espectáculos desde 2023, con un setlist cargado de clásicos de la Doncella de Hierro.

El primer álbum retrospectivo de su carrera, The Book of the Beast, fue lanzado en septiembre de 2024 y contó con los aspectos destacados de sus grabaciones desde que dejó la popúlar banda de heavy metal.

Paul Di’Anno marcó a generaciones de fans en Chile

Desde 2007, Paul Di’Anno visitó con frecuencia Chile para compartir con sus fans el repertorio de sus años en Iron Maiden y sus propios temas.

La más reciente presentación, que resultó ser su última en nuestro país, se llevó a cabo en enero de 2024.

El artista ofreció una serie de conciertos: el 24 de enero en Puerto Montt, el 25 de enero en Concepción, el 26 de enero en el Club Subterráneo de Providencia (Santiago) y el 27 de enero en Quilpué, que fue su último encuentro con el público de Chile.

Después de los incendios forestales que afectaron a la quinta región en febrero, Paul Di’Anno prometió un show de beneficencia en Quilpué en el mes de mayo.

«Querida gente de Quilpué, Vina Del Mar y alrededores. Devastados por lo que les acaba de ocurrir, hemos decidido volver a Quilpué en mayo y celebrar un gran concierto cuyo dinero se destinará íntegramente a las víctimas del gran incendio», señaló sobre el evento que, finalmente, nunca pudo concretarse.

El último concierto que ofreió el cantante tuv lugar en Polonia, el 30 de agosto de este año. Un par de semanas después, anunció su retiro de los escenarios.